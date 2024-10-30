Гранты на переработку: государство выделило почти 85 млн грн для 20 предприятий

Еще 20 украинских компаний стали победителями грантовой программы в поддержку перерабатывающей промышленности и получат от государства 84,9 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно сообщению, уже подписало приказ о выделении более 39,5 млн грн для восьми из этих предприятий, тогда как решение по остальным компаниям будет принимать Государственный центр занятости.

Заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа отметил, что победители этой волны включают представителей дерево- и металлообрабатывающей индустрии, производителей кормов для животных, строительного оборудования, конструкций, а также дронов. Общая сумма почти в 85 млн грн поможет модернизировать производство.

Заявки от победителей охватывали суммы от 395 тыс. до 8 млн. грн., которые будут использованы на закупку оборудования для производства.

Как получить грант

Гранты предоставляются на условиях софинансирования: грант покрывает до 50% проекта, а остальное оплачивает сам производитель.

Для компаний с деоккупированных или зон боевых действий, а также для производителей дронов или полиграфической продукции государство может компенсировать до 80% расходов.

Программа финансируется из бюджетных средств, включая донорские взносы в Фонд восстановления и трансформации экономики, а также из Фонда социального страхования на случай безработицы.

С начала программы в июле 2022 года Минэкономики приняло более 800 решений на сумму более 4 млрд грн, а Государственный центр занятости – более 200 решений на сумму более 950 млн грн.

Добавим, в рамках программы "Собственное дело" украинские предприниматели в возрасте до 25 лет уже могут подавать заявки на получение грантов до 150 тыс. гривен на открытие собственного бизнеса.