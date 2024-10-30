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Гранти на переробку: держава виділила майже 85 млн грн для 20 підприємств
Ще 20 українських компаній стали переможцями грантової програми на підтримку переробної промисловості та отримають від держави 84,9 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Згідно з повідомленням, вже підписало наказ про виділення понад 39,5 млн грн для восьми з цих підприємств, тоді як рішення щодо решти компаній прийматиме Державний центр зайнятості.
Заступник міністра економіки України Андрій Телюпа зазначив, що переможці цієї хвилі включають представників дерево- та металообробної індустрії, виробників кормів для тварин, будівельного устаткування, конструкцій, а також дронів. Загальна сума майже 85 млн грн допоможе модернізувати виробництво.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Заявки від переможців охоплювали суми від 395 тис. до 8 млн грн, які будуть використані на закупівлю обладнання для виробництва.
Як отримати грант
Гранти надаються на умовах співфінансування: грант покриває до 50% проєкту, а решту сплачує сам виробник.
Для компаній з деокупованих або зон бойових дій, а також для виробників дронів чи поліграфічної продукції держава може компенсувати до 80% витрат.
Програма фінансується з бюджетних коштів, включаючи донорські внески до "Фонду відновлення та трансформації економіки", а також з Фонду соціального страхування на випадок безробіття.
Від початку програми в липні 2022 року Мінекономіки ухвалило понад 800 рішень на суму понад 4 млрд грн, а Державний центр зайнятості — понад 200 рішень на суму понад 950 млн грн.
Додамо, в межах програми "Власна справа" українські підприємці віком до 25 років вже можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тис. гривень на відкриття власного бізнесу.