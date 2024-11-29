Почти 10 тысяч украинцев стали победителями программы "Власна справа" с начала 2024 года

По итогам 22-й волны программы "Власна справа" определено 438 новых победителей, которые получат гранты на старт или развитие бизнеса на сумму 106 млн грн. С начала этого года почти 10 тысяч человек стали победителями программы и государство инвестирует в их бизнес 2,5 млрд грн. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

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Она отметила, что благодаря грантам созданы тысячи новых компаний. В свою очередь, предприятия увеличили объемы производства, расширили ассортимент продукции или услуг и освоили новые направления деятельности. Было открыто более 18 тысяч новых рабочих мест в различных отраслях и регионах страны.

Среди получателей микрогрантов двадцать второй волны 57% составляют женщины, 33% – мужчины, а 10% – юридические лица. 70% получателей имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из Львовской (54), Киевской (35), Житомирской (34), Ровенской (32), Харьковской (30) областей.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители двадцать второй волны, являются:

· оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 156 человек;

· временное размещение и организация питания – 69 человек;

· перерабатывающая промышленность — 53 человека;

· предоставление других видов услуг – 42 человека;

· здравоохранение и оказание социальной помощи – 36 человек.

Что известно о программе "Власна справа"

В рамках грантовой программы "Власна справа" украинцы могут получить микрогранты от 50 до 250 тыс. грн.

Программа доступна как действующим предпринимателям, так и лицам без опыта ведения бизнеса.

Для получения гранта более 75 тыс. грн обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от размера гранта.

Украинцы младше 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн, при этом они обязаны зарегистрироваться как ФЛП, но требование создавать рабочие места для них не обязательно.

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Delo.ua сообщало, что 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей грантовой программы "Власна справа" и получат полтора миллиона гривен на старт своего бизнеса.