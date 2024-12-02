"єРобота": украинский бренд деревянных пазлов расширил производство благодаря грантам

С июля 2022 года правительство запустило проект “єРобота”, предоставляющий безвозвратные гранты для старта или развития бизнеса. Благодаря грантовой программе "Власна справа" бренд деревянных пазлов Woods Story расширил производственные мощности и оптимизировал свои процессы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Что известно о бренде пазлов Woods Story

В 2020 году, во время карантина, Виктория Ридаш вместе с мужем Михаилом решили создать нечто уникальное для интересного досуга. Работая в сети магазинов электроники, они искали способ разнообразить свободное время. Михаил увлекся работой с деревом, и это хобби превратилось в общий проект.

Их идея была проста: создать продукт, который не только развивает интеллект, но и помогает отвлечься в условиях изоляции.

Так родилась первая коллекция фигурных деревянных пазлов в форме животных, ставшая основой бренда Woods Story. Они одними из первых в Украине запатентовали свою торговую марку для деревянных пазлов.

Отмечается, что большинство этапов производства производится вручную. Для создания пазлов используют только высококачественную древесину, а изображение наносят с помощью современной УФ-печати.

Как грантовая помощь Woods Story выйти на рынок

Сначала предприниматели создавали поделки для себя, но после многочисленных положительных отзывов решили выйти на рынок.

Благодаря грантовой поддержке программы "Власна справа" бренд Woods Story смог приобрести лазерный станок и необходимые материалы, что позволило масштабировать производство. Команда также пополнилась двумя новыми сотрудниками, что значительно улучшило производственные процессы.

Сегодня Woods Story сотрудничает со студией Warner Bros. и является единственным в Украине производителем лицензионных деревянных пазлов по мотивам популярных франшиз "Harry Potter" и "Game of Thrones".

Delo.ua ранее сообщало, что правительство запустило проект "єРобота" как часть инициативы "Сделано в Украине". Это приложение предлагает различные гранты для стимулирования бизнеса и создания рабочих мест.