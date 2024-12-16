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"Власна справа": украинцы получат еще 116 млн грн на развитие бизнеса
Объявлены 483 победителя программы "Власна справа" по результатам двадцать третьей волны. Они получат гранты на развитие или старт бизнеса на сумму 116 млн грн. С начала года программа поддержала 10 300 украинцев, в их бизнес государство инвестирует 2,5 млрд грн.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает пресс-служба Министерства экономики.
"За два с половиной года действия программы уже почти 22 тысячи победителей, которые получили гранты на 5,2 млрд грн", — отметила Татьяна Бережная.
Что известно о победителях программы
Среди получателей микрогрантов 23-й волны 55% составляют женщины, 37% — мужчины, а 8% — юридические лица. Более 70% из них имеют высшее образование.
Больше всего из них проживают во Львовской (60), Ровенской (39), Харьковской и Ивано-Франковской (по 35) областях, а также в столице (40).
Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители, являются:
· оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 183 человека;
· временное размещение и организация питания – 63 человека;
· перерабатывающая промышленность — 63 человека;
· предоставление других видов услуг – 40 человек;
· здравоохранение и оказание социальной помощи – 27 человек.
Правительственный проект "єРобота"
Правительство запустило проект "єРобота" как часть инициативы "Зроблено в Україні". Это приложение предлагает различные гранты для стимулирования бизнеса и создания рабочих мест.
Ключевые направления - это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов ветеранам и вторым супругам, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства. Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.
Все о проекте "Власна справа"
Согласно условиям грантовой программы "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек.
Для получения гранта более 75 тысяч. обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.
Украинцы младше 25 лет могут получить грант размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФЛП, требование создать рабочие места для них не обязательно.
Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.
Delo.ua сообщало, что 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей грантовой программы "Власна справа" и получат полтора миллиона гривен на старт своего бизнеса.
Добавим, что на гранты бренд крафтовой продукции из лаванды закупил оборудование.