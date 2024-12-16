"Власна справа": українці отримають ще 116 млн грн на розвиток бізнесу

Оголошено 483 переможці програми "Власна Cправа" за результатами двадцять третьої хвилі. Вони отримають гранти на розвиток або старт бізнесу на суму 116 млн грн. З початку року програма підтримала 10 300 українців, у їхній бізнес держава інвестує 2,5 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, інформує пресслужба Міністерства економіки.

"За два з половиною роки дії програми маємо вже майже 22 тисячі переможців, які отримали гранти на 5,2 млрд грн", — зазначила Тетяна Бережна.

Що відомо про переможців програми

Серед отримувачів мікрогрантів двадцять третьої хвилі 55% становлять жінки, 37% — чоловіки, а 8% — юридичні особи. Більше 70% з них мають вищу освіту.

Найбільше з них проживають в Львівській (60), Рівненській (39), Харківській та Івано-Франківській (по 35) областях, а також в столиці (40).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці, є:

· оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 183 людей;

· тимчасове розміщування й організація харчування – 63 людей;

· переробна промисловість — 63 людей;

· надання інших видів послуг – 40 людей;

· охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 27 людей.

Урядовий проєкт "єРобота"

Уряд запустив проєкт "єРобота" як частину ініціативи "Зроблено в Україні". Ця програма пропонує різноманітні гранти для стимулювання бізнесу та створення робочих місць.

Ключові напрямки - це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів ветеранам та другому з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Все про проєкт "Власна справа"

Згідно з умовами грантової програми "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом.

Delo.ua повідомляло, що 10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" та отримають півтора мільйона гривень на старт свого бізнесу.

Додамо, що на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання.