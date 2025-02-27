"Власна справа": что изменилось в грантовой программе с 2025 года

Правительство расширило условия грантовой программы "Власна справа", чтобы помочь еще большему числу украинцев начать или развить собственный бизнес. В частности, с 2025 г. гранты доступны для предпринимателей, занимающихся производством вин, а также увеличено количество банков.

Об этом сообщила пресс-служба департамента по коммуникациям секретариата Кабинета министров Украины .

Программа "Власна справа" стала эффективным инструментом поддержки малого бизнеса, который правительство ввело в 2022 году. Более 23 тысяч предпринимателей получили гранты на общую сумму 5,5 млрд гривен и создали более 40 тысяч рабочих мест.

С 2025 года программа будет расширена, чтобы еще большее количество украинцев могли получить поддержку для начала и развития собственного бизнеса.

Какие изменения в программе предусмотрены в этом году?

По информации департамента, в 2025 году предусмотрены следующие изменения в программе "Власна справа":

расширен перечень видов деятельности (гранты стали доступными для предпринимателей, занимающихся производством и торговлей тихими винами и медовыми напитками);

увеличено количество банков для обслуживания грантов (теперь можно выбирать между "ПриватБанком" и "Ощадбанком");

срок реализации проекта увеличен с трех лет до семи (участники сами могут определить срок – 3, 5 или 7 лет).

Кроме того, ветераны, успешно реализовавшие первый грантовый проект, могут подать заявку еще на один грант (опция доступна один раз).

Предприниматели могут подать заявки вместе с бизнес-планом онлайн через портал "Дія".

Напомним, у определены победители правительственной программы "Власна справа", подавшие заявки с 20 января по 2 февраля 2025 года. По итогам второй волны 340 предпринимателей получат микрогранты на 81 млн грн, что будет способствовать созданию 546 новых рабочих мест.