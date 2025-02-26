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Более 500 новых рабочих мест: предприниматели получат еще 81 млн грн на собственное дело

Более 500 новых рабочих мест: предприниматели получат еще 81 млн грн на собственное дело
340 предпринимателей получат микрогранты.

Определены победители правительственной программы "Власна справа", подавшие заявки с 20 января по 2 февраля 2025 года. По итогам второй волны 340 предпринимателей получат микрогранты на 81 млн грн., что будет способствовать созданию 546 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Что известно о победителях программы

Среди получателей микрогрантов 56% женщин, 37% мужчин и 7% юридических лиц.

Лидеры среди регионов – это Киевщина (16%), Львовщина (12%), Харьковщина (9%), Ивано-Франковская (8%) и Ровенская (7%). Большинство победителей – 71% – имеют высшее образование, 15% – среднее специальное (техникум, колледж).

Четыре молодых предпринимателя в возрасте от 18 до 25 лет получат гранты до 150 тысяч гривен для запуска собственного бизнеса. Программа дает шанс реализовать инновационные идеи в разных сферах — от технологий до услуг. За счет грантов молодые предприниматели смогут покрыть расходы по аренде помещений, закупку необходимого оборудования и другие расходы на начальных этапах развития бизнеса.

В рамках ветеранской программы "Власна справа" 64 победителя получат гранты на общую сумму почти 30 млн грн, что позволит создать 118 новых рабочих мест. Среди участников второй волны программы 53% являются ветеранами боевых действий. Большинство грантополучателей — 55% — имеют высшее образование, а 67% — действующие предприниматели. Средний размер гранта составляет 459 тысяч. грн.

Топ-5 сфер деятельности, в которых победители планируют начать или уже осуществляют свой бизнес:

  1. Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей (34%).
  2. Временное размещение и организация питания (13%).
  3. Перерабатывающая промышленность (12%).
  4. Предоставление других видов услуг (9%).
  5. Здравоохранение и социальная помощь (8%).
Фото 2 — Более 500 новых рабочих мест: предприниматели получат еще 81 млн грн на собственное дело

О программе"Власна справа"

Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.

Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.

  • Для получения гранта на сумму более 75 тысяч обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест, в зависимости от размера гранта.
  • Молодые люди до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.
  • Предприниматели из Харькова и Харьковской области  имеют возможность получить грант до 300 тыс. грн за создание 1 рабочего места или до 500 тыс. грн за создание 2 рабочих мест.

Грантовые средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещения. Заявки на грант подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Delo.ua сообщало, что на грантовые средства бренд крафтовой продукции из лаванды закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья.

Автор:
Ольга Опенько