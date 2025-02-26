Понад 500 нових робочих місць: підприємці отримають ще 81 млн грн на власну справу

Визначено переможців урядової програми “Власна справа”, які подали заявки з 20 січня по 2 лютого 2025 року. За підсумками другої хвилі 340 підприємців отримають мікрогранти на 81 млн грн, що сприятиме створенню 546 нових робочих місць.

Про це інформує Урядовий портал.

Що відомо про переможців програми

Серед отримувачів мікрогрантів 56% жінок, 37% чоловіків і 7% юридичні особи.

Лідери серед регіонів — це Київщина (16%), Львівщина (12%), Харківщина (9%), Івано-Франківщина ( 8%) та Рівненщина (7%). Більшість переможців — 71% — мають вищу освіту, 15% — середню спеціальну (технікум, коледж).

Чотири молоді підприємці віком від 18 до 25 років отримають гранти до 150 тисяч гривень для запуску власного бізнесу. Програма надає шанс реалізувати інноваційні ідеї в різних сферах — від технологій до послуг. За рахунок грантів молоді підприємці зможуть покрити витрати на оренду приміщень, закупівлю необхідного обладнання та інші витрати на початкових етапах розвитку бізнесу.

У рамках ветеранської програми "Власна справа" 64 переможці отримають гранти на загальну суму майже 30 млн грн, що дозволить створити 118 нових робочих місць. Серед учасників другої хвилі програми 53% є ветеранами бойових дій. Більшість грантоотримувачів — 55% — мають вищу освіту, а 67% є діючими підприємцями. Середній розмір гранту складає 459 тис. грн.

Топ-5 сфер діяльності, в яких переможці планують розпочати або вже здійснюють свій бізнес:

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (34%). Тимчасове розміщення та організація харчування (13%). Переробна промисловість (12%). Надання інших видів послуг (9%). Охорона здоров'я та соціальна допомога (8%).

Про "Власну справу"

Згідно з грантовою програмою "Власна справа", українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн.

Цей грант доступний як для діючих підприємців, так і для тих, хто не має досвіду в бізнесі.

Для отримання гранту на суму понад 75 тис. грн обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від розміру гранту.

Молоді люди віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн за умови реєстрації як ФОП, без вимоги створювати робочі місця.

Підприємці з Харкова та Харківської області мають можливість отримати грант до 300 тис. грн за створення 1 робочого місця або до 500 тис. грн за створення 2 робочих місць.

Грантові кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, а також оренду приміщення. Заявки на грант подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Delo.ua повідомляло, що на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини.