"Власна справа" об’єднує зусилля з Work.ua та Ощадбанком заради ветеранів-підприємців

Грантова програма "Власна справа" є частиною ініціативи "єРобота" та спрямована на підтримку малого бізнесу. У партнерстві з Work.ua та Ощадбанком реалізуються заходи для розвитку підприємництва, зокрема серед ветеранів.

Про це інформує Мінекономіки.

Що відомо про співпрацю

Ветерани та їхні родини отримають 5 пакетів вакансій "Смарт 1", що допоможе швидше знайти кваліфікованих працівників і розвивати бізнес. Цивільні грантери матимуть можливість безкоштовно розмістити вакансію.

Зазнчається, що Work.ua приєднується до ініціативи, спрямованої на підтримку ветеранів та їхніх родин, створюючи можливості для їхньої професійної реалізації. Завдяки безкоштовному розміщенню вакансій на провідному українському порталі пошуку роботи, підприємці зможуть швидше знайти необхідних фахівців і сформувати ефективну команду.

Підтримка українського бізнесу — це не лише обов’язок, а й важливий внесок у майбутнє, наголошують в Ощадбанку.

Усі отримувачі грантів за програмою "Власна справа" автоматично отримують сертифікати на безкоштовне розміщення вакансій на Work.ua. Для активації сертифіката ветеранам необхідно зателефонувати за вказаним номером, а цивільним грантерам достатньо перейти за QR-кодом.

Довідково:

Грантова програма "Власна справа" від Міністерства економіки України — це ефективна підтримка мікро- та малого бізнесу.

Програма була запущена Урядом у липні 2022 року та передбачає надання грантів до 1 мільйона гривень для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин для розвитку власного бізнесу.

Окрім цього, програма пропонує гранти в розмірі 250 тисяч гривень для цивільних осіб на створення або розвиток бізнесу, а також спеціальні умови для мешканців Харківської області, де сума гранту може досягати 500 тисяч гривень.

Delo.ua повідомляло, що на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини.