"Власна справа" объединяет усилия с Work.ua и Ощадбанком ради ветеранов-предпринимателей

Грантовая программа "Власна справа" является частью инициативы "єРабота" и направлена на поддержку малого бизнеса. В партнерстве с Work.ua и Ощадбанком реализуются меры по развитию предпринимательства, в том числе среди ветеранов.

Об этом сообщает Минэкономики.

Что известно о сотрудничестве

Ветераны и их семьи получат пять пакетов вакансий "Смарт 1", что поможет быстрее найти квалифицированных работников и развивать бизнес. Гражданские грантеры будут иметь возможность бесплатно разместить вакансию.

Work.ua присоединяется к инициативе, направленной на поддержку ветеранов и их семей, создавая возможности для их профессиональной реализации. Благодаря бесплатному размещению вакансий на ведущем портале поиска работы, предприниматели смогут быстрее найти необходимых специалистов и сформировать эффективную команду.

Поддержка украинского бизнеса — это не только обязанность, но и важный вклад в будущее, отмечают в Ощадбанке.

Все получатели грантов по программе "Власна справа" автоматически получают сертификаты на бесплатное размещение вакансий на Work.ua. Для активации сертификата ветеранам необходимо позвонить по указанному номеру, а гражданским грантерам достаточно перейти по QR-коду.

Справка:

Грантовая программа "Власна справа" от Министерства экономики Украины — это эффективная поддержка микро- и малого бизнеса.

Программа была запущена правительством в июле 2022 года и предусматривает предоставление грантов до 1 миллиона гривен для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и их семей для развития собственного бизнеса.

Кроме того, программа предлагает гранты в размере 250 тысяч гривен для гражданских лиц на создание или развитие бизнеса, а также специальные условия для жителей Харьковской области, где сумма гранта может достигать 500 тысяч гривен.

Delo.ua сообщало, что на грантовые средства бренд крафтовой продукции из лаванды закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья.