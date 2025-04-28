Семь миллиардов гривен налогов уплатили в бюджет участники программы "Власна справа"

Победителями очередной волны программы "Власна справа" стали еще 455 украинцев. Они получили гранты на старт или расширение бизнеса 106 млн. грн. и уже уплатили в бюджет 7 млрд. грн. налогов и сборов. За все время действия программы 25 тысяч украинцев получили грантов на 6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"При поддержке государства открыты тысячи новых компаний по всей стране, предприниматели увеличивают объемы производства, развивают новые направления, выходят на новые рынки. Они работают, создают новые рабочие места, обеспечивают экономическое развитие, платят налоги. Грантеры программы уже уплатили в бюджет 7 млрд грн налогов и сборов", — отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Микрогранты шестой волны получили 58% женщин, 33% мужчин и 9% юридических лиц.

Больше грантов получили предприниматели из следующих областей Украины:

Львовской (64);

Винницкой (35);

Харьковской (34);

Ивано-Франковской (31);

Днепропетровской (29);

Хмельницкой (28);

города Киева (28).

Самыми популярными сферами стали:

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств; перерабатывающая промышленность;

временное размещение и организация питания;

предоставление других видов услуг.

Что известно о программе?

Грантовая программа "Власна справа" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку развития украинских производителей, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на украинские товары.

Участники программы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн на старт или развитие бизнеса как действующие предприниматели, так и люди без опыта такой деятельности. Для получения гранта более 75 тысяч. обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта. Украинцы младше 25 лет могут получить грант размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФЛП. Предприниматели восьми регионов прифронтовых могут получить грант до 500 тыс. грн при создании 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.

Ранее сообщалось, что победители шестой волны программы "Собственное дело" получат 106 млн грн на развитие бизнеса, что позволит создать 728 новых рабочих мест.