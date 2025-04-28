Сім мільярдів гривень податків сплатили до бюджету учасники програми "Власна справа"

Переможцями чергової хвилі програми "Власна справа" стали ще 455 українців. Вони отримали гранти на старт або розширення бізнесу 106 млн грн і вже сплатили до бюджету 7 млрд грн податків та зборів. За увесь час дії програми 25 000 українців отримали грантів на 6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"За підтримки держави відкрито тисячі нових компаній по всій країні, підприємці збільшують обсяги виробництва, розвивають нові напрямки, виходять на нові ринки. Вони працюють, створюють нові робочі місця, забезпечують економічний розвиток, сплачують податки. Грантери програми вже сплатили до бюджету 7 млрд грн податків та зборів", — зазначила перший віце-прем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Мікрогранти шостої хвилі отримали 58% жінок, 33% чоловіків та 9% юридичних осіб.

Найбільше грантів отримали підприємці з наступних областей України:

Львівської (64);

Вінницької (35);

Харківської (34);

Івано-Франківської (31);

Дніпропетровської (29);

Хмельницької (28);

міста Києва (28).

Найпопулярнішими сферами стали:

оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів; переробна промисловість;

тимчасове розміщування й організація харчування;

надання інших видів послуг.

Що відомо про програму?

Грантова програма "Власна Справа" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари.

Учасники програмиі можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн на старт або розвиток бізнесу як діючі підприємеці, так і люди без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП. Підприємці восьми прифронтових регіонів можуть отримати грант до 500 тис. грн за умови створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом.

Раніше повідомлялося, що переможці шостої хвилі програми “Власна справа" отримають 106 млн грн на розвиток бізнесу, що дозволить створити 728 нових робочих місць.