Державна підтримка бізнесу: уряд надасть гранти підприємцям на 106 млн грн

455 переможців шостої хвилі програми “Власна справа" отримають 106 млн грн на розвиток бізнесу, що дозволить створити 728 нових робочих місць.

Про це інформує Урядовий портал.

Про отримувачів грантів

Серед учасників шостої хвилі програми "Власна справа" найбільше підприємців планують або вже працюють у таких сферах:

торгівля та ремонт автотранспорту (34%);

переробна промисловість (15%);

готельно-ресторанна справа (14%);

інші послуги (8%);

професійна, наукова і технічна діяльність (5%).

Серед отримувачів мікрогрантів — 58% жінок, 33% чоловіків і 9% юридичних осіб.

Найактивніші регіони — Львівська (14%), Київська (12%), Вінницька (8%), Івано-Франківська та Харківська області (по 7%).

Більшість переможців — 71% — мають вищу освіту, 13% — середню спеціальну (технікум, коледж).

28 молодих українців віком від 18 до 25 років отримають гранти на суму до 150 тисяч гривень для започаткування власного бізнесу.

Із моменту старту молодіжної грантової програми у вересні 2024 року підтримку вже отримали 236 молодих підприємців, які активно розвивають власну справу та сприяють економічним змінам у країні. Загалом з 2022 року в межах програми було видано 25 тисяч мікрогрантів, що дозволило створити або запустити процес створення 46 тисяч нових робочих місць.

У рамках ветеранської складової програми "Власна справа" 74 переможці реалізували свою мрію про власний бізнес.

У межах шостої хвилі програми “Власна справа” переможці отримають гранти на загальну суму 37 мільйонів гривень, що сприятиме створенню 149 нових робочих місць. Серед них 61% — учасники бойових дій. Більшість переможців мають вищу освіту (61%), а 57% вже займаються підприємницькою діяльністю. Середній розмір гранту становить 498 тисяч гривень.

Від початку ветеранського напряму програми у квітні 2023 року понад 1500 українців реалізували власні бізнес-ідеї, завдяки чому створюється 3000 нових робочих місць.

Серед напрямів діяльності: 29% відкрили магазини та майстерні, 15% займаються виробництвом, ще 15% — заснували кафе або кав’ярні, а 9% надають різноманітні послуги.

Про програму "Власна справа"

Згідно з грантовою програмою "Власна справа", українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн.

Цей грант доступний як для діючих підприємців, так і для тих, хто не має досвіду в бізнесі.

Для отримання гранту на суму понад 75 тис. грн обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від розміру гранту.

Молоді люди віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн за умови реєстрації як ФОП, без вимоги створювати робочі місця.

Підприємці з Харкова та Харківської області мають можливість отримати грант до 300 тис. грн за створення 1 робочого місця або до 500 тис. грн за створення 2 робочих місць.

Уряд розширив умови грантової програми "Власна справа", аби підтримати ще більше українців у започаткуванні чи розвитку власного бізнесу. Зокрема, з 2025 року гранти стали доступні для підприємців, які займаються виробництвом вин, а також було збільшено кількість банків, що беруть участь у програмі.