Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

+0,04

EUR

46,82

+0,21

Готівковий курс:

USD

41,08

40,95

EUR

46,95

46,70

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Гранти на 81,9 млн грн отримають ще 22 підприємства переробної промисловості

бізнес, гранти
22 підприємства отримають гранти на розвиток виробництва.

Держава виділить 81,9 млн грн на підтримку 22 підприємств переробної промисловості. З них дев’яти компаніям вже затверджено фінансування на 36,2 млн грн, решта отримають кошти від Держслужби зайнятості.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про грантову підтримку

Грантова підтримка для переробних підприємств — важлива частина політики "Зроблено в Україні". Програма сприяє запуску нових виробництв або масштабуванню існуючих із сучасним обладнанням.

Гранти отримають виробники харчових продуктів, фармпрепаратів, поліграфії, товарів з деревини та безпілотників. У разі відмови можна доопрацювати заявку і подати її повторно — кількість спроб не обмежена.

Компанії мають 10 робочих днів, щоб внести свою частку співфінансування: 

  • 50% вартості — для проєктів на загальних умовах;
  • 20% — для виробників поліграфії, літальних апаратів (БПЛА) та підприємств у прифронтових регіонах. 

Ззаначається, що у 2024 році підприємства отримали 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

Заявки на участь можна подавати постійно – вони приймаються хвилями, кожні два тижні. З 12 квітня триває новий етап подачі. Документи приймаються через платформу "Дія".

Процедура розгляду заявок:

  • Крок 1: Подача заявки з бізнес-планом через платформу "Дія". Заявка автоматично надсилається до обраного банку.
  • Крок 2: Перевірка банком (податкові борги, кредитна історія, оцінка бізнес-плану, візит на підприємство).
  • Крок 3: Рішення ухвалює Мінекономіки або Державна служба зайнятості.
  • Крок 4: Після внесення частки співфінансування — перерахування коштів заявнику.

Очікуваний термін отримання фінансування — 1–1,5 місяця після завершення хвилі та виконання всіх умов.

Як гранти допомогли бізнесу

Нагадаємо, бренд крафтової продукції з лаванди скористався програмою та закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Продукцію можна купити в будь-яку пору року. Це - ефірні олії, соєві свічки, мило-скраби та інші натуральні вироби.

Крім того, на грантові кошти підприємиця відкрила мовний центр "Мрія" у Тернополі. Вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів. Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.

Автор:
Ольга Опенько