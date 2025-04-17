Гранти на 81,9 млн грн отримають ще 22 підприємства переробної промисловості

Держава виділить 81,9 млн грн на підтримку 22 підприємств переробної промисловості. З них дев’яти компаніям вже затверджено фінансування на 36,2 млн грн, решта отримають кошти від Держслужби зайнятості.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про грантову підтримку

Грантова підтримка для переробних підприємств — важлива частина політики "Зроблено в Україні". Програма сприяє запуску нових виробництв або масштабуванню існуючих із сучасним обладнанням.

Гранти отримають виробники харчових продуктів, фармпрепаратів, поліграфії, товарів з деревини та безпілотників. У разі відмови можна доопрацювати заявку і подати її повторно — кількість спроб не обмежена.

Компанії мають 10 робочих днів, щоб внести свою частку співфінансування:

50% вартості — для проєктів на загальних умовах;

20% — для виробників поліграфії, літальних апаратів (БПЛА) та підприємств у прифронтових регіонах.

Ззаначається, що у 2024 році підприємства отримали 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

Заявки на участь можна подавати постійно – вони приймаються хвилями, кожні два тижні. З 12 квітня триває новий етап подачі. Документи приймаються через платформу "Дія".

Процедура розгляду заявок:

Крок 1: Подача заявки з бізнес-планом через платформу "Дія". Заявка автоматично надсилається до обраного банку.

платформу "Дія". Заявка автоматично надсилається до обраного банку. Крок 2: Перевірка банком (податкові борги, кредитна історія, оцінка бізнес-плану, візит на підприємство).

Крок 3: Рішення ухвалює Мінекономіки або Державна служба зайнятості.

Крок 4: Після внесення частки співфінансування — перерахування коштів заявнику.

Очікуваний термін отримання фінансування — 1–1,5 місяця після завершення хвилі та виконання всіх умов.

Як гранти допомогли бізнесу

Нагадаємо, бренд крафтової продукції з лаванди скористався програмою та закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Продукцію можна купити в будь-яку пору року. Це - ефірні олії, соєві свічки, мило-скраби та інші натуральні вироби.

Крім того, на грантові кошти підприємиця відкрила мовний центр "Мрія" у Тернополі. Вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів. Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.