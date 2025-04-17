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Гранты на 81,9 млн грн получат еще 22 предприятия перерабатывающей промышленности

бизнес, гранты
22 предприятия получат гранты на развитие производства.

Государство выделит 81,9 млн грн в поддержку 22 предприятий перерабатывающей промышленности. Из них девяти компаниям уже утверждено финансирование на 36,2 млн грн, остальные получат средства от Госслужбы занятости.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

О грантовой поддержке

Грантовая поддержка для перерабатывающих предприятий – важная часть политики "Зроблено в Україні". Программа способствует запуску новых производств или масштабированию существующих с современным оборудованием.

Гранты получат производители пищевых продуктов, фармпрепаратов, полиграфии, товаров из древесины и беспилотников. В случае отказа можно доработать заявку и подать ее повторно количество попыток не ограничено.

Компании имеют 10 рабочих дней, чтобы внести свою долю софинансирования:

  • 50% стоимости — для проектов на общих условиях;
  • 20% — для производителей полиграфии, летательных аппаратов (БПЛА) и предприятий в прифронтовых регионах.

В 2024 году предприятия получили 375 грантов на сумму 1,8 млрд грн.

Заявки на участие можно подавать постоянно – они принимаются волнами каждые две недели. С 12 апреля идет новый этап подачи. Документы принимаются через платформу "Дія".

Процедура рассмотрения заявок:

  • Шаг 1: Подача заявки с бизнес-планом через  платформу "Дія". Заявка автоматически посылается в выбранный банк.
  • Шаг 2: Проверка банком (налоговые долги, кредитная история, оценка бизнес-плана, визит на предприятие).
  • Шаг 3: Решение принимает Минэкономики или Государственная служба занятости.
  • Шаг 4: После внесения доли софинансирования – перечисление средств заявителю.

Ожидаемый срок получения финансирования – 1–1,5 месяца после окончания волны и выполнения всех условий.

Как гранты помогли бизнесу

Напомним, бренд крафтовой продукции из лаванды воспользовался программой и закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья. Продукцию можно купить в любое время года. Это – эфирные масла, соевые свечи, мыло-скрабы и другие натуральные изделия.

Кроме того, на грантовые средства предпринимательница открыла языковой центр "Мрия" в Тернополе Она расширила помещение языкового центра, обустроила его мебелью и техникой, а также наняла преподавателей. В настоящее время языковой центр "Мрия" предлагает обучение английскому и польскому языкам, а также подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL для детей и взрослых.

Автор:
Ольга Опенько