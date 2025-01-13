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Развитие бизнеса: на грантовые средства предпринимательница расширила языковой центр
С 2022 года правительство реализует проект "єРобота", самой популярной составляющей которого является программа "Собственное дело" с микрогрантами до 250 тыс. грн. Благодаря этой программе предпринимательница открыла языковой центр "Мрия" в Тернополе.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
О языковом центре "Мрия"
Предприниматель Елена Черкасская, переехав из Харькова в Тернополь, основала языковой центр "Мрия".
Имея 11 лет опыта в преподавании английского и немецкого языков, управлении языковыми школами и работе в образовании за рубежом, она успешно реализовала бизнес-проект с нуля.
Отмечается, что предпринимательница воспользовалась грантом "Власна справа" и получила 150 тысяч гривен.
Благодаря этим средствам она расширила помещение языкового центра, обустроила его мебелью и техникой, а также наняла преподавателей.
В настоящее время языковой центр "Мрия" предлагает обучение английскому и польскому языкам, а также подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL для детей и взрослых.
Особенности центра:
- Маленькие группы (до 6 человек): Дружеская атмосфера и индивидуальное внимание к каждому ученику.
- Speaking approach: Акцент на практике языка через диалоги, ролевые игры и интерактивные задания.
- Собственная "валюта" – мечтатели : Дети получают "мечтатели" за успехи, которые можно обменять на подарки.
- Англоязычные лагеря: Полное погружение в языковую среду с играми, проектами и экскурсиями.
Правительственный проект "єРобота"
Проект "еРабота", запущенный правительством в рамках инициативы "Зроблено в Україні", направлен на стимулирование бизнеса и создание рабочих мест.
Основные направления программы:
- Микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса.
- Гранты для ветеранов и членов их семей.
- Гранты на создание и развитие перерабатывающих предприятий.
- Финансирование для закладки садов, виноградарства и тепличного хозяйства.
Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и лица без опыта ведения бизнеса.
Delo.ua сообщало, что на грантовые средства бренд крафтовой продукции из лаванды закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья.