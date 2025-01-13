Развитие бизнеса: на грантовые средства предпринимательница расширила языковой центр

С 2022 года правительство реализует проект "єРобота", самой популярной составляющей которого является программа "Собственное дело" с микрогрантами до 250 тыс. грн. Благодаря этой программе предпринимательница открыла языковой центр "Мрия" в Тернополе.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

О языковом центре "Мрия"

Предприниматель Елена Черкасская, переехав из Харькова в Тернополь, основала языковой центр "Мрия".

Имея 11 лет опыта в преподавании английского и немецкого языков, управлении языковыми школами и работе в образовании за рубежом, она успешно реализовала бизнес-проект с нуля.

Отмечается, что предпринимательница воспользовалась грантом "Власна справа" и получила 150 тысяч гривен.

Благодаря этим средствам она расширила помещение языкового центра, обустроила его мебелью и техникой, а также наняла преподавателей.

В настоящее время языковой центр "Мрия" предлагает обучение английскому и польскому языкам, а также подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL для детей и взрослых.

Особенности центра:

Маленькие группы (до 6 человек): Дружеская атмосфера и индивидуальное внимание к каждому ученику.

Speaking approach: Акцент на практике языка через диалоги, ролевые игры и интерактивные задания.

Собственная "валюта" – мечтатели : Дети получают "мечтатели" за успехи, которые можно обменять на подарки.

Англоязычные лагеря: Полное погружение в языковую среду с играми, проектами и экскурсиями.

Правительственный проект "єРобота"

Проект "еРабота", запущенный правительством в рамках инициативы "Зроблено в Україні", направлен на стимулирование бизнеса и создание рабочих мест.

Основные направления программы:

Микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса.

Гранты для ветеранов и членов их семей.

Гранты на создание и развитие перерабатывающих предприятий.

Финансирование для закладки садов, виноградарства и тепличного хозяйства.

Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и лица без опыта ведения бизнеса.

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