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Гранты на садоводство и теплицы: в этом году агропредприятия получили уже 167,9 млн грн

теплицы, гранты, фермеры
38 агропредприятий получили гранты на развитие садов и теплиц.

С начала года в рамках программы "єРобота" аграрии получили 167,9 млн гривен грантовой поддержки. Денежные средства были направлены на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Кто получил гранты

Отмечается, что гранты поступили в 38 агропредприятий, занимающихся этими направлениями.

  • Из них 28 агропроизводителей получили 101,4 млн грн на развитие садов;
  • 10 — 66,5 млн грн на тепличное хозяйство.

Всего с начала реализации программы "єРобота" было выплачено более 1,35 млрд грн грантовой поддержки 268 сельскохозяйственным предприятиям.

Фото 2 — Гранты на садоводство и теплицы: в этом году агропредприятия получили уже 167,9 млн грн

О программе

Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта, но не более 10 млн грн. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% от стоимости проекта.

Обязательным условием есть трудоустройство нужного количества работников.

  • Для садов – от 5 до 10 постоянных и 125-425 сезонных рабочих в зависимости от наименования насаждений.
  • Для теплиц – не менее 4 постоянных и 10 сезонных на гектар.

В августе 2024 г. правительство расширило условия предоставления грантов для развития виноградарства и садоводства.

Напомним, на грантовые средства бренд крафтовой продукции из лаванды закупил оборудование. Благодаря поддержке государства владелица предприятия смогла приобрести оборудование по уходу за полем и обработке сырья.

Автор:
Ольга Опенько