Украинские аграрии могут получить гранты до $150 тысяч: как подать заявку

Минагрополитики вырабатывает совместные проекты поддержки украинских аграриев с международной гуманитарной организацией Mercy Corps.

Об этом сообщил министр аграрной политики Виталий Коваль.

Он напомнил, что в Украине уже действует программа поддержки сельского хозяйства (UASP), которая предусматривает помощь тем, кто хочет возобновить или развивать аграрный бизнес.

Программа включает 10 областей Украины: Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую. А дополнительный компонент поддержки доступен в Киевской, Одесской и Черкасской областях.

Какую помощь могут получить агропроизводители уже сейчас?

Коваль назвал программы поддержки действующих в Украине агропроизводителей, а именно:

Финансовая поддержка домохозяйствам и малым фермерам (гранты до 3 тыс. долларов США).

Гранты для малого агробизнеса (до 75 тыс. долларов США).

Гранты для среднего агробизнеса (до 150 тысяч долларов США).

Поддержка учреждений, оказывающих услуги агробизнеса (до 150 тыс. долларов США).

Кроме финансирования, аграрии могут получить консультации, бухгалтерское сопровождение, участие в тренингах и помощь в развитии бизнеса.

Программа действует при поддержке Фонда Говарда Г.Г. Баффета, ее общий бюджет – 60 млн. долларов США. Она продлится до 2026 года, а отбор участников проходит на конкурсной основе.

Как подать заявку

Заявку на грант можно заполнить на официальном сайте Mercy Corps. Предпочтение отдается тем, кто больше всего пострадал от войны и не имеет ресурсов для самостоятельного восстановления.

"Работаем дальше с Mercy Corps над новыми проектами поддержки нашего агросектора: помощь ветеранам, которые хотят обновить или начать фермерскую деятельность. Проведение тренингов и консультаций для фермеров, возможность бухгалтерского сопровождения и совещание. Создание консультативного центра для фермеров, а также, — подчеркнул Коваль.

Он добавил, что приоритет Минагрополитики – привлекать как можно больше программ поддержки для украинских аграриев, ведь сотрудничество с международными партнерами позволяет развивать фермерство даже в самых сложных условиях.

Как Мерсу Corps помогает Украине

Мерсу Corps – международная гуманитарная организация, работающая в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имеет офисы-представительства в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. За прошлый год организация оказала помощь около 1,38 млн. рублей. вынужденно перемещенных граждан в Украине и за границей.

Также Мерсу Corps реализует Программу поддержки экономической устойчивости Украины, направленную на поддержку релокированного и местного микро-, малого и среднего бизнеса. Участникам проекта предоставляются гранты от $ 1,5 к $ 40 тысяч на возобновление предпринимательской деятельности. В аграрной сфере организация оказывает помощь на восстановление утраченной из-за войны мелкой фермерской деятельности, а также малым и средним фермерским предприятиям для преодоления последствий войны в сельском хозяйстве.