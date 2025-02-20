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Украинские аграрии могут получить гранты до $150 тысяч: как подать заявку
Минагрополитики вырабатывает совместные проекты поддержки украинских аграриев с международной гуманитарной организацией Mercy Corps.
Об этом сообщил министр аграрной политики Виталий Коваль.
Он напомнил, что в Украине уже действует программа поддержки сельского хозяйства (UASP), которая предусматривает помощь тем, кто хочет возобновить или развивать аграрный бизнес.
Программа включает 10 областей Украины: Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую. А дополнительный компонент поддержки доступен в Киевской, Одесской и Черкасской областях.
Какую помощь могут получить агропроизводители уже сейчас?
Коваль назвал программы поддержки действующих в Украине агропроизводителей, а именно:
- Финансовая поддержка домохозяйствам и малым фермерам (гранты до 3 тыс. долларов США).
- Гранты для малого агробизнеса (до 75 тыс. долларов США).
- Гранты для среднего агробизнеса (до 150 тысяч долларов США).
- Поддержка учреждений, оказывающих услуги агробизнеса (до 150 тыс. долларов США).
Кроме финансирования, аграрии могут получить консультации, бухгалтерское сопровождение, участие в тренингах и помощь в развитии бизнеса.
Программа действует при поддержке Фонда Говарда Г.Г. Баффета, ее общий бюджет – 60 млн. долларов США. Она продлится до 2026 года, а отбор участников проходит на конкурсной основе.
Как подать заявку
Заявку на грант можно заполнить на официальном сайте Mercy Corps. Предпочтение отдается тем, кто больше всего пострадал от войны и не имеет ресурсов для самостоятельного восстановления.
"Работаем дальше с Mercy Corps над новыми проектами поддержки нашего агросектора: помощь ветеранам, которые хотят обновить или начать фермерскую деятельность. Проведение тренингов и консультаций для фермеров, возможность бухгалтерского сопровождения и совещание. Создание консультативного центра для фермеров, а также, — подчеркнул Коваль.
Он добавил, что приоритет Минагрополитики – привлекать как можно больше программ поддержки для украинских аграриев, ведь сотрудничество с международными партнерами позволяет развивать фермерство даже в самых сложных условиях.
Как Мерсу Corps помогает Украине
Мерсу Corps – международная гуманитарная организация, работающая в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имеет офисы-представительства в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. За прошлый год организация оказала помощь около 1,38 млн. рублей. вынужденно перемещенных граждан в Украине и за границей.
Также Мерсу Corps реализует Программу поддержки экономической устойчивости Украины, направленную на поддержку релокированного и местного микро-, малого и среднего бизнеса. Участникам проекта предоставляются гранты от $ 1,5 к $ 40 тысяч на возобновление предпринимательской деятельности. В аграрной сфере организация оказывает помощь на восстановление утраченной из-за войны мелкой фермерской деятельности, а также малым и средним фермерским предприятиям для преодоления последствий войны в сельском хозяйстве.