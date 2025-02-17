150 тысяч долларов на развитие: в Украине стартовала грантовая программа для фермеров

В Украине стартовала грантовая программа на 150 тысяч долларов для поддержки агрегационных моделей в ягодничестве и овощеводстве. Инициатива реализуется в рамках сотрудничества Министерства аграрной политики, ФАО и Европейского союза.

Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.

По его словам, средства направлены на развитие малых и средних агропредприятий, стремящихся улучшить интеграцию фермеров в цепи поставок, расширить возможности хранения и переработки продукции, а также получить лучший доступ к внутреннему и международному рынкам.

Коваль добавил, что такая агрегационная модель в сельском хозяйстве предполагает объединение мелких производителей для более эффективного сбора, хранения, переработки и продаж продукции.

Это позволяет улучшить качество товаров, соответствовать продовольственным стандартам и стабилизировать цены.

Кто может подать заявку

Программа доступна для предприятий Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Приоритет будет предоставляться тем, кто использует экологически устойчивые практики и инновационные решения в сфере агропродовольствия.

Прием заявок продлится до 17 марта. Для участия агропроизводители должны продемонстрировать готовность к интеграции малых фермеров в свои бизнес-модели, обеспечить доступ к необходимой инфраструктуре (складам, упаковочным и логистическим услугам) и внести не менее 50% инвестиционных затрат.

Аграриев призывают приобщаться к программе, ведь инвестиции в послеурожайную обработку и переработку помогут снизить потери продукции, продлить сроки ее хранения и отвечать требованиям потребителей.

За 2024 год грантовую помощь на развитие садов и теплиц получили 111 агропроизводителей на сумму 477,2 млн грн.

Кроме того, в течение 2024 года 8 тыс. 511 агрохозяйств Украины воспользовались льготными кредитами по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9", получив в общей сложности 44,8 млрд грн.