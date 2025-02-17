150 тисяч доларів на розвиток: в Україні стартувала грантова програма для фермерів

В Україні стартувала грантова програма на 150 тисяч доларів для підтримки агрегаційних моделей у ягідництві та овочівництві. Ініціатива реалізується в межах співпраці Міністерства аграрної політики, ФАО та Європейського Союзу.

Про це повідомив очільник Мінагрополітики Віталій Коваль.

За його словами, кошти спрямовані на розвиток малих та середніх агропідприємств, які прагнуть покращити інтеграцію фермерів у ланцюги постачання, розширити можливості зі зберігання та переробки продукції, а також отримати кращий доступ до внутрішнього та міжнародного ринків.

Коваль додав, що така агрегаційна модель у сільському господарстві передбачає об’єднання дрібних виробників для більш ефективного збору, зберігання, переробки та продажу продукції. Це дозволяє покращити якість товарів, відповідати харчовим стандартам і стабілізувати ціни.

Хто може подати заявку

Програма доступна для підприємств із Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Пріоритет надаватиметься тим, хто використовує екологічно стійкі практики та інноваційні рішення у сфері агропродовольства.

Прийом заявок триває до 17 березня. Для участі агровиробники повинні продемонструвати готовність до інтеграції малих фермерів у свої бізнес-моделі, забезпечити доступ до необхідної інфраструктури (складів, пакувальних та логістичних послуг) і внести щонайменше 50% інвестиційних витрат.

Аграріїв закликають долучатися до програми, адже інвестиції у післяврожайну обробку та переробку допоможуть зменшити втрати продукції, продовжити терміни її зберігання та відповідати вимогам споживачів.

Додамо, за 2024 рік грантову допомогу на розвиток садів та теплиць отримали 111 агровиробників на суму 477,2 млн грн.

Окрім цього, протягом 2024 року 8 тис. 511 агрогосподарств України скористалися пільговими кредитами за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9", отримавши загалом 44,8 млрд грн.