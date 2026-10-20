Зміни правил бронювання військовозобов’язаних: бізнес закликає владу до діалогу

Європейська Бізнес Асоціація звернулася з офіційним листом до президента, прем’єр-міністра, міністра економіки та довкілля й міністра оборони України щодо ризиків можливого посилення обмежень у процедурі бронювання працівників.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Бізнес-спільнота визнає, що забезпечення обороноздатності держави є безумовним пріоритетом, але наголошують, що податкові надходження від підприємств є одним із ключових джерел фінансування сектору безпеки й оборони.

Тому ЄБА акцентує на необхідності збереження балансу між потребами національної безпеки та стійкістю економіки.

Ризики для економіки

Крім того, компанії нещодавно пройшли складну процедуру повторного підтвердження статусу критично важливих за оновленими вимогами, а частина підприємств збільшила офіційний рівень зарплат, щоб відповідати встановленим критеріям. В ЄБА зауважують, що запровадження чергових змін без належного обговорення створюватиме додаткове регуляторне навантаження та знижуватиме передбачуваність державної політики.

За оцінками представників бізнесу, посилення обмежень може призвести до втрати ключових фахівців, порушення виробничих процесів і ланцюгів постачання, скорочення податкових надходжень та зниження спроможностей оборонно-промислового комплексу.

ЄБА закликає державу забезпечити передбачуваність політики у сфері бронювання, не запроваджувати суттєвих змін без попереднього діалогу з бізнесом та оцінки їхніх можливих наслідків.

Що пропонує бізнес

Серед ключових пропозицій:

залучення бізнес-спільноти до підготовки рішень;

запровадження прозорого механізму розгляду звернень підприємств;

збалансоване представництво органів сектору безпеки й оборони та профільних міністерств у процесі ухвалення рішень, а також забезпечення рівних умов для сумлінних роботодавців без надмірного адміністративного навантаження і бюрократизації.

Крім того, ЄБА готова долучитися до напрацювання виважених рішень, які враховуватимуть потреби національної безпеки та сприятимуть збереженню економічної стабільності України.

Раніше ЄБА висловила занепокоєння можливими змінами до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників і закликала уряд забезпечити відкритий діалог із бізнес-спільнотою до ухвалення будь-яких рішень.

Зміни правил бронювання

13 жовтня уряд ухвалив постанову про зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників.

Наразі проєкт передбачає зниження квот для низки критичних секторів. Так, в оборонно-промисловому комплексі та енергетиці ліміт на бронювання може знизитися зі 100% до 85%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами – з 75% до 60%. Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%.

Паралельно пропонують створити Координаційний центр при Кабміні, без рекомендації якого підприємства не зможуть отримати підвищений ліміт бронювання. Він складатиметься з 17 осіб під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони, за участю представників Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції та інших державних органів.

Постанова уряду щодо змін правил бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану ще знаходиться в процесі опрацювання, заявляв прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він пояснив необхідність змін зловживаннями під час бронювання.

Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.