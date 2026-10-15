Виробництво зброї в Україні опинилося під загрозою через нові правила бронювання

Плани уряду знизити ліміт бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85% можуть призвести до втрати кадрів і зриву контрактів.

Як пише Dilo, про це йдеться у колонці виконавчої директорки Технологічних Сил України Анастасії Мішкіної для РБК-Україна.

Вона нагадала, що 13 жовтня уряд ухвалив постанову про зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників.

Остаточне рішення щодо квоти мають доопрацювати до 18 жовтня. Паралельно пропонують створити Координаційний центр при Кабміні, без рекомендації якого підприємства не зможуть отримати підвищений ліміт бронювання. Він складатиметься з 17 осіб під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони, за участю представників Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції та інших державних органів.

Пропонується, що підприємства ОПК більше не зможуть бронювати 100% своїх військовозобов'язаних співробітників, а 85%.

"Але повернімося до цифри 85%, вона має наслідки, не прописані в тексті постанови. Сьогодні підприємства мають рівно стільки співробітників, скільки потрібно під уже отримані контракти і прогнозовані обсяги виробництва. Зняття броні з 15% одразу ставить під питання взяті зобов'язання", - наголосила Мішкіна.

За її словами, сьогодні загальна кількість співробітників галузі становить 300-350 тисяч, тому не можна стверджувати, що бронювання в ОПК стало лазівкою для масового уникнення мобілізації.

"Відбувається це не у вакуумі. Постійні тривоги через нове покоління російських ударних БпЛА порушують системну роботу підприємств. Дірка в оборонному бюджеті ставить під питання подальші закупівлі", - підкреслила Мішкіна

Вона додала, що масовий прискорений експорт зброї і далі залишається амбіцією, а не реальністю. Галузь уже працює на межі й водночас держава пропонує ОПК іще одне випробування.

Оборонним підприємствам можуть скоротити квоту бронювання до 85%

Міністерство економіки та довкілля, за даними представників оборонної галузі, пропонує скоротити максимальну квоту бронювання працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) зі 100% до 85%. Виробники виступили проти змін, попереджаючи про ризик втрати дефіцитних фахівців і зупинки окремих виробництв.

Виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко заявив, що відповідний проєкт постанови вже направили до Міністерства оборони на погодження.

Представники галузі також обурені тим, що можливі зміни не обговорювалися з виробниками заздалегідь.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони підтвердило статус критично важливих 86% підприємств ОПК, які пройшли повторну перевірку та зберегли право бронювати працівників.