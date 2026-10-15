Производство оружия в Украине оказалось под угрозой из-за новых правил бронирования

Планы правительства снизить предел бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85% могут привести к потере кадров и срыву контрактов.

Как пишет Dilo, об этом говорится в колонке исполнительного директора Технологических Сил Украины Анастасии Мишкиной для РБК-Украина.

Она напомнила, что 13 октября правительство приняло постановление об изменениях в правилах бронирования военнообязанных работников.

Окончательное решение по квоте должно доработать до 18 октября. Параллельно предлагается создать Координационный центр при Кабмине, без рекомендации которого предприятия не смогут получить повышенный лимит бронирования. Он состоит из 17 человек под сопредседателем Минэкономики и Минобороны, с участием представителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Национальной полиции и других государственных органов.

Предлагается, что предприятия ОПК больше не смогут бронировать 100% своих военнообязанных сотрудников, а 85%.

"Но вернемся к цифре 85%, она имеет последствия, не прописанные в тексте постановления. Сегодня у предприятий ровно столько сотрудников, сколько нужно под уже полученные контракты и прогнозируемые объемы производства. Снятие брони с 15% сразу ставит под вопрос взятые обязательства", - подчеркнула Мишкина.

По ее словам, сегодня общее количество сотрудников отрасли составляет 300-350 тысяч, поэтому нельзя утверждать, что бронирование в ОПК стало лазейкой для массового избегания мобилизации.

"Происходит это не в вакууме. Постоянные тревоги из-за нового поколения российских ударных БПЛА нарушают системную работу предприятий. Дыра в оборонном бюджете ставит под вопрос дальнейшие закупки", - подчеркнула Мишкина.

Она добавила, что массовый ускоренный экспорт оружия продолжает оставаться амбицией, а не реальностью. Отрасль уже работает на грани и в то же время государство предлагает ОПК еще одно испытание.

Оборонным предприятиям могут сократить квоту бронирования до 85%

Министерство экономики и окружающей среды по данным представителей оборонной отрасли предлагает сократить максимальную квоту бронирования работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) со 100% до 85%. Производители выступили против изменений, предупреждая о риске потери дефицитных специалистов и остановки отдельных производств.

Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что соответствующий проект постановления уже направили в Министерство обороны на согласование.

Представители отрасли возмущены тем, что возможные изменения не обсуждались с производителями заранее.

Напомним, в сентябре Министерство обороны подтвердило статус критически важных 86% предприятий ОПК, прошедших повторную проверку и сохранивших право бронировать работников.