Правительство приняло изменения в правила бронирования военнообязанных: что меняется

13 октября правительство приняло постановление об изменениях в правила бронирования военнообязанных работников. В то же время окончательное решение об изменении лимитов бронирования на критически важных предприятиях должно быть принято через пять дней.

Как пишет Dilo, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он рассказал, что правительство приняло на своем заседании постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время.

"Документ был принят с однодневной доработкой, а в части процента бронирования – с пятидневным", - отметил нардеп.

Как изменятся критерии бронирования

По данным Железняка, в настоящее время проект предусматривает снижение квот для ряда критических секторов.

Так, в оборонно-промышленном комплексе и энергетике предел на бронирование может снизиться со 100% до 85%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами – с 75 до 60%. Для остальных критически важных предприятий предел остается на уровне 50%.

Если раньше статус критически важного предприятия и решения принимались Минобороны и Межведомственной рабочей группой, то по новому проекту создается Координационный центр при Кабмине.

Он состоит из 17 человек под сопредседателем Минэкономики и Минобороны, с участием представителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Национальной полиции и других государственных органов. Без рекомендации этого Центра предприятие не сможет получить ни статуса, ни лимита более 50%. Центр даже будет иметь полномочия рекомендовать отмену такого статуса.

Также до 20 октября все министерства и ОГА обязаны пересмотреть отраслевые критерии критичности и согласовать их с Координационным центром. Решение о предоставлении лимита более 50% будет действовать до 1 года, но если бронь не будет оформлена из-за "Действия" в течение 5 рабочих дней, она теряет силу.

В проекте пока не определена дальнейшая судьба уже предоставленных броней, превышающих новые лимиты.

При этом Железняк отметил, что удалось убрать норму, которая предполагала, что работники с отсрочкой по другим причинам больше не будут числиться в общем количестве базы для расчета объема бронирования.

"Оставили, что у нее можно считать работники с отсрочкой (студенты, сидетели, родители троих детей). То есть как есть сейчас", - добавил нардеп.

Ранее Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) выразила обеспокоенность возможными изменениями в порядке бронирования военнообязанных работников и призвала правительство обеспечить открытый диалог с бизнес-сообществом для принятия любых решений.

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.

Оборонным предприятиям могут сократить квоту бронирования до 85%

Министерство экономики и окружающей среды по данным представителей оборонной отрасли предлагает сократить максимальную квоту бронирования работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) со 100% до 85%. Производители выступили против изменений, предупреждая о риске потери дефицитных специалистов и остановки отдельных производств.

Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что соответствующий проект постановления уже направили в Министерство обороны на согласование.

Представители отрасли возмущены тем, что возможные изменения не обсуждались с производителями заранее.

Напомним, в сентябре Министерство обороны подтвердило статус критически важных 86% предприятий ОПК, прошедших повторную проверку и сохранивших право бронировать работников.