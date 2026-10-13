Бизнес бьет тревогу из-за планов правительства ужесточить правила бронирования и предупреждает о рисках для экономики

Бизнес озабочен распространенной в публичном пространстве информацией о возможных изменениях в действующем порядке бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий и предупреждает о рисках для экономики страны.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Бизнес призвал власть к диалогу

В ЕБА воздержались от оценки конкретных положений документа до момента его официального обнародования, но подчеркнули, что сама перспектива дальнейшего усиления ограничений бронирования вызывает серьезную обеспокоенность бизнес-сообщества.

"В условиях постоянных вызовов, риски потери ключевого персонала могут негативно повлиять на работу предприятий и устойчивость экономики. Бизнес в полной мере осознает потребности Сил обороны Украины и безусловный приоритет защиты государства. В то же время важен баланс между потребностями экономики и обеспечением обороноспособности", - подчеркнули в ЕБА.

Ассоциация призывает правительство обеспечить открытый диалог с бизнес-сообществом для принятия возможных изменений, обнародовать соответствующие предложения для обсуждения и провести оценку их потенциального влияния на деятельность предприятий и экономику в целом.

Также в EBA напомнили, что весь критически важный бизнес до 1 сентября продлил действие приказа о критичности или заново приобретал такой статус в соответствии с новыми требованиями.

Бронирование в Украине хотят ужесточить и сократить квоты

Правительство планирует изменить правила бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, которые будут предусматривать сокращение лимитов бронирования для ключевых отраслей и изменение формулы расчета квот.

Проект изменений предполагает пересмотр предельного количества работников, которых могут забронировать отдельные предприятия. В частности:

для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики максимальный уровень бронирования предлагается снизить со 100% до 85%;

для тепло-, водоснабжения и вывоза мусора квоту снизят с 75% до 60%.

Кроме того, база для расчета станет меньше. На 100 работников 80 будут без брони и 20 – с, а не 50 на 50, как сейчас.

До 20 октября планируется пересмотреть критерии для всех отраслей.

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.