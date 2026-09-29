В Украине 1,4 млн человек имеют бронирование от мобилизации: в каких отраслях работают и сколько получает бюджет

В Украине по состоянию на сентябрь 2026 года от мобилизации забронировано около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр экономики Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, несмотря на то, что летом около 15% предприятий потеряли статус критических, количество работников с бронированием быстро вернулось к предыдущему уровню.

Кравченко отметил, что спад оказался кратковременным: количество забронированных работников вскоре снова выросло и сейчас держится на уровне 1,4 млн человек.

В каких отраслях больше всего забронированных работников

Министр рассказал, что больше всего работников забронировано в ключевых для устойчивости экономики отраслях. В пятерку вошли:

Перерабатывающая промышленность – около 20%, Транспорт и логистика – 12%, Торговля – 10%, Энергетика – 9%, Сельское хозяйство – 8%.

Как пояснил Кравченко, доля каждой отрасли зависит, прежде всего, от количества активных предприятий в ней. Влияет также география бизнеса, близость к фронту и соотношение мужчин и женщин среди персонала.

В Минэкономики утверждают, что лишение предприятий брони не дает заметного пополнения войска. По данным ведомства, во время волн разбронирования в ряды армии попадал очень небольшой процент работников.

Что бронирование дало бюджету

"Видим положительный эффект от бронирования. Оно удерживает людей на официальных рабочих местах, где они работают на экономику и платят налоги", - подчеркнул Кравченко.

Отдельно Министр отметил влияние зарплатного критерия для бронирования. За два года средняя зарплата на критических предприятиях увеличилась с 14 200 до 26 000 гривен.

Кравченко акцентировал на том, что это дало бюджету более 157 млрд гривен, в частности, обеспечило значительные поступления в Пенсионный фонд.

В январе 2026 года тогдашний министр экономики Украины Алексей Соболев заявлял, что количество забронированных украинцев за год выросло на 300 тысяч – до 1,3 млн человек. Военные обращались в правительство с просьбой бронировать меньше.

В Украине изменили правила бронирования работников предприятий

Правительство обязало все предприятия, имеющие статус критически важных, повторно подтвердить этот статус по новым критериям.

К концу лета предприятия должны были повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновленным критериям. Для части работников отсрочки завершились именно с 1 сентября – в случае, если работодатель не успел подтвердить статус.

Также постановлением правительства введены обновленные финансовые критерии для подтверждения критичности. В частности, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. до налогообложения.

Для предприятий, работающих в районах боевых действий, установлен пониженный порог - 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.

Кроме того, работники, оформленные по совместительству, а также те, кто уже имеет отсрочку от мобилизации, теперь учитываются в квоте бронирования только по основному месту работы.