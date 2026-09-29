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Потери врага по состоянию на 29 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1679 сутки полномасштабной войны составляют 1 532 500 человек.
Потери России в войне на 29 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 532 500 (+1 440) человек;
- танков – 12 388 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 25 463 (+13) ед;
- артиллерийских систем – 50 498 (+21) ед;
- РСЗО – 2 169 (+4) ед.;
- средств ПВО – 1681 (+2) ед;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2780 (+6) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 538 702 (+1 474) ед;
- крылатых ракет – 5 118 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 155 031 (+296) ед;
- специальной техники – 4 765 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 1 противокорабельную ракету Циркон/Оникс;
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;
- 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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