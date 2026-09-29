Потери врага по состоянию на 29 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1679 сутки полномасштабной войны составляют 1 532 500 человек.

Потери России в войне на 29 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 сентября потеряла:

личного состава – около 1 532 500 (+1 440) человек;

танков – 12 388 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 25 463 (+13) ед;

артиллерийских систем – 50 498 (+21) ед;

РСЗО – 2 169 (+4) ед.;

средств ПВО – 1681 (+2) ед;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2780 (+6) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 538 702 (+1 474) ед;

крылатых ракет – 5 118 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 155 031 (+296) ед;

специальной техники – 4 765 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

1 противокорабельную ракету Циркон/Оникс;

2 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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