Новый максимум со времен СССР: Россия в 2027 году потратит на войну рекордные 202 млрд долларов

Россия планирует потратить на оборону 17,1 трлн. рублей (202,58 млрд долларов) в 2027 году. Это примерно на 27% больше 13,5 трлн рублей, первоначально заложенных в бюджет, и является самым высоким показателем с начала войны в Украине в 2022 году.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на правительственные документы.

По данным агентства, в следующем году Кремль выделит на армию и закупку оружия 17,1 трлн рублей – на 32% больше, чем было заложено в бюджет-2026 (12,9 трлн рублей или 152,66 миллиарда долларов США).

Согласно проекту закона о бюджете, который на этой неделе утвердило правительство и 1 октября должно быть внесено в Госдуму, власти потратят в следующем году на армию 35% от общих расходов, что станет новым максимумом со времен СССР.

В среднем война будет стоить российским налогоплательщикам 1,42 триллиона рублей ($16,81 млрд) в месяц, 46,9 миллиарда рублей ($555 млн) в день, или почти 2 млрд рублей ($23,67 млн) в час.

При этом стоимость войны для Украины в этом году выросла примерно до $190 млн. в сутки. Для сравнения, в 2024 году она составила около $140 млн.

Существенного сокращения военных расходов правительство в ближайшие годы не ожидает: в 2028 году на оборону закладывается 16,6 трлн рублей, или 32,6% от всех расходов, в 2029 году – 16,3 триллиона рублей, или 30,4%.

Год назад, принимая очередной трехлетний бюджет, правительство закладывало расходы на оборону в 2027 году в сумме 13,5 трлн рублей, в 2028 году – 13 трлн рублей. Теперь суммы увеличиваются на 3,1 и 3,3 трлн. рублей соответственно, или 23% и 25%.

По данным Reuters, общие расходы на национальную оборону в следующие три года составят 50 триллионов рублей (591,7 миллиарда долларов США).

Напомним, расходы федерального бюджета России на ведение войны против Украины в первом полугодии 2026 года достигли новой рекордной отметки – 10,687 триллиона рублей (около $123,4 млрд) .