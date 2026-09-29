Карта боевых действий в Украине на 29 сентября 2026 года

Продолжается 1679-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 сентября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, во время которых сбросил 253 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9883 дронов-камикадзе и совершили 2415 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 32 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, на Сумщине подверглись населенные пункты Товстодубово, Уланово, Яструбщина, Гирине, Сопич, Бачевск, Новая Сечь, Потаповка, Коренок, Ровно, Бессалевка, Волфине, Павловка, Кондратовка, Рогизно, Пироговка Храповщина, Журавка; а также Михальчина Слобода Черниговской области. Авиаудар подверглись населенным пунктам Лужки, Хотинь, Вакаловщина, Малая Рыбица.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения живой силы противника, пять пунктов управления и управления БПЛА, одну артиллерийскую систему и два логистических объекта врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксированы читыры штурмовые действия противника. Агрессор нанес 4 авиаудара, применив девять КАБ, и совершил 190 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новая Казачья, Довгенькое, Хрипуны, Резниково, Лозовая.

На Купянском направлении враг однажды пытался улучшить свое полржение, проводя атаку в сторону Купянска.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Редкодуб, Новоселовка, Дробышево, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил два штурмовых действия вблизи Ямполя и Кривой Луки.

На Краматорском направлении противник однажды атаковал в районе населённого пункта Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки, Долгой Балки, Свободного и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Золотой Колодец.

Тридцать атак совершил враг на Покровском направлении. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Светлое, Молодецкое и в сторону Доброполья, Новогришиного, Сергеевки и Новопавловки.

На Александровском направлении враг атаковал дважды, в районах Александрограда и Березового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Горке, Гуляйпольском, Волшебном и в сторону Воздвиженовки.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался улучшить свои позиции, атакуя в сторону населенных пунктов Новоандреевка, Юрковка, Павловка и Степногорск.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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