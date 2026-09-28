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Потери врага по состоянию на 28 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1678 сутки полномасштабной войны составляют 1 531 060 человек.
Потери России в войне на 28 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 531 060 (+2 090) человек;
- танков – 12 385 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 450 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 50 477 (+49) ед;
- РСЗО – 2 165 (+2) ед;
- средств ПВО – 1679 (+2) ед;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2774 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 537 228 (+1 382) ед;
- крылатых ракет – 5 118 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 154 735 (+490) ед;
- специальной техники – 4 763 (+7) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 28 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 112 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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