Потери врага по состоянию на 28 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1678 сутки полномасштабной войны составляют 1 531 060 человек.

Потери России в войне на 28 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 сентября потеряла:

личного состава – около 1 531 060 (+2 090) человек;

танков – 12 385 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 450 (+8) ед;

артиллерийских систем – 50 477 (+49) ед;

РСЗО – 2 165 (+2) ед;

средств ПВО – 1679 (+2) ед;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2774 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 537 228 (+1 382) ед;

крылатых ракет – 5 118 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 154 735 (+490) ед;

специальной техники – 4 763 (+7) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 28 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 112 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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