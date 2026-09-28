Втрати ворога станом на 28 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 090 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1678 добу повномасштабної війни становлять 1 531 060 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 вересня втратила:

особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб;

танків – 12 385 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.;

артилерійських систем – 50 477 (+49) од.;

РСЗВ – 2 165 (+2) од.;

засобів ППО – 1 679 (+2) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.;

крилатих ракет – 5 118 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 154 735 (+490) од.;

спеціальної техніки – 4 763 (+7) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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