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Втрати ворога станом на 28 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 090 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1678 добу повномасштабної війни становлять 1 531 060 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб;
- танків – 12 385 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.;
- артилерійських систем – 50 477 (+49) од.;
- РСЗВ – 2 165 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 679 (+2) од.;
- літаків – 443 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.;
- крилатих ракет – 5 118 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 154 735 (+490) од.;
- спеціальної техніки – 4 763 (+7) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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