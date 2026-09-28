Росія повністю знищила склад з технікою Kärcher

27 вересня 2026 року внаслідок ворожого обстрілу було повністю знищено склад, де зберігалися техніка та продукція компанії Kärcher.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії

Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав.

"Замовлення, які на момент атаки перебували на складі, наразі затримані або скасовані. Ми зв'яжемося з кожним партнером, щоб обговорити ситуацію та узгодити подальші дії", – йдеться у повідомленні.

Компанія запевнила, що залучає альтернативні логістичні ланцюги постачання, але цей процес потребує часу. Водночас найближчим часом можливі перебої з постачанням.

Про Kärcher

Kärcher – німецький виробник техніки для прибирання і повного циклу клінінгових рішень, заснований у 1935 році винахідником Альфредом Керхером.

Група Kärcher налічує понад 160 компаній у 82 країнах світу, у компанії працює близько 17 000 співробітників, а понад 86% обороту компанія генерує за межами Німеччини. До структури групи входять, зокрема, підрозділи Kärcher Futuretech, Kärcher Municipal, Kärcher Industrial Vacuuming та WOMA. Оборот компанії у 2025 році перевищив €3,5 млрд.

Офіційне представництво Kärcher в Україні працює з 2006 року. Українська команда налічує понад 200 співробітників.

Нагадаємо, центральний склад запасних частин Stellantis Україна в Києві серйозно постраждав унаслідок прямого влучання російського ударного безпілотника.