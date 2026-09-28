RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,95

44,81

EUR

51,70

51,45

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Росія повністю знищила склад з технікою Kärcher

атака
Внаслідок атаки Росії було знищено склад з продукцією Kärcher / ДСНС

27 вересня 2026 року внаслідок ворожого обстрілу було повністю знищено склад, де зберігалися техніка та продукція компанії Kärcher.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії

Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав.

"Замовлення, які на момент атаки перебували на складі, наразі затримані або скасовані. Ми зв'яжемося з кожним партнером, щоб обговорити ситуацію та узгодити подальші дії", – йдеться у повідомленні.

Компанія запевнила, що залучає альтернативні логістичні ланцюги постачання, але цей процес потребує часу. Водночас найближчим часом можливі перебої з постачанням.

Про Kärcher

Kärcher – німецький виробник техніки для прибирання і повного циклу клінінгових рішень, заснований у 1935 році винахідником Альфредом Керхером.

Група Kärcher налічує понад 160 компаній у 82 країнах світу, у компанії працює близько 17 000 співробітників, а понад 86% обороту компанія генерує за межами Німеччини. До структури групи входять, зокрема, підрозділи Kärcher Futuretech, Kärcher Municipal, Kärcher Industrial Vacuuming та WOMA. Оборот компанії у 2025 році перевищив €3,5 млрд. 

Офіційне представництво Kärcher в Україні працює з 2006 року. Українська команда налічує понад 200 співробітників. 

Нагадаємо, центральний склад запасних частин Stellantis Україна в Києві серйозно постраждав унаслідок прямого влучання російського ударного безпілотника.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності