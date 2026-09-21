Росія зруйнувала завод виробника вентиляційного обладнання на Київщині (ФОТО)

20 вересня внаслідок ракетно-дронової атаки зруйновано основні виробничі та складські площі компанії "Вентиляційні системи" у Боярці Київської області.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав, але підприємство зазнало значних руйнувань.

Наразі компанія оціню масштаби пошкоджень та працює над відновленням виробництва і логістики.

"Через завдані руйнування найближчим часом очікуємо перебої з наявністю та постачанням частини продукції. Наша команда вже працює над тим, щоб максимально швидко відновити поставки та виконання зобов’язань перед клієнтами і партнерами", - йдеться у повідомленні.

Компанія зазначила, що продовжує працювати та оперативно інформуватиме партнерів і клієнтів про зміни у строках постачання і відновлення доступності продукції.

Про Vents

ПрАТ «Вентиляційні системи» (відоме за брендом Vents) — це українське підприємство та один із світових лідерів у виробництві вентиляційного обладнання, головні виробничі потужності якого розташовані у місті Боярка на Київщині.

Виробнича база охоплює близько 90 тис. кв. м, а штат компанії налічує понад 3 000 працівників.

Асортимент включає понад 30 000 найменувань (побутові та промислові вентилятори, припливно-витяжні установки, повітропроводи, рекуператори). Продукція експортується до більш ніж 120 країн світу

Нагадаємо, у неділю, 20 вересня, внаслідок російської атаки один зі складів української мережі супермаркетів "ЕКО Маркет" зазнав пошкоджень.