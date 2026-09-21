Росія вдарила по одному зі складів відомої мережі супермаркетів: які наслідки

В неділю, 20 вересня, внаслідок російської атаки один зі складів української мережі супермаркетів "ЕКО Маркет" зазнав пошкоджень.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.

Там зазначили, що ніхто з працівників не постраждав. Попри пошкодження складських приміщень, супермаркети мережі продовжують роботу.

Додається, що буде забезпечено постачання та робиться все можливе, щоб відвідувачі могли придбати звичні продукти в магазинах:

"Працюємо у надзвичайному режимі та прикладаємо усі зусилля ,щоб необхідні товари залишалися на полицях", - наголосили в компанії.

Напередодні керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко зазначив, що в Бориспільському районі сталося займання складських приміщень, виникла пожежа.

Про "ЕКО Маркет"

"ЕКО Маркет" — це всеукраїнська мережа продуктових супермаркетів, яка позиціонує себе як "економний супермаркет". Мережа спеціалізується на роздрібній торгівлі харчовими продуктами, побутовою хімією та товарами першої необхідності. Вона входить до складу відомої української групи компаній "Баядера". Кінцевими бенефіціарами є Святослав Нечитайло та Наталя Бондарєва. З червня 2026 року генеральною директоркою (CEO) компанії стала Кристина Ковтун.

Мережа налічує близько 80 магазинів, що працюють у десятках населених пунктів України

Удари РФ по складам

Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.

Лише за останні тижні пошкоджень зазнали такі підприємства: