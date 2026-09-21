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Росія вдарила по одному зі складів відомої мережі супермаркетів: які наслідки
В неділю, 20 вересня, внаслідок російської атаки один зі складів української мережі супермаркетів "ЕКО Маркет" зазнав пошкоджень.
Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.
Там зазначили, що ніхто з працівників не постраждав. Попри пошкодження складських приміщень, супермаркети мережі продовжують роботу.
Додається, що буде забезпечено постачання та робиться все можливе, щоб відвідувачі могли придбати звичні продукти в магазинах:
"Працюємо у надзвичайному режимі та прикладаємо усі зусилля ,щоб необхідні товари залишалися на полицях", - наголосили в компанії.
Напередодні керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко зазначив, що в Бориспільському районі сталося займання складських приміщень, виникла пожежа.
Про "ЕКО Маркет"
"ЕКО Маркет" — це всеукраїнська мережа продуктових супермаркетів, яка позиціонує себе як "економний супермаркет". Мережа спеціалізується на роздрібній торгівлі харчовими продуктами, побутовою хімією та товарами першої необхідності. Вона входить до складу відомої української групи компаній "Баядера". Кінцевими бенефіціарами є Святослав Нечитайло та Наталя Бондарєва. З червня 2026 року генеральною директоркою (CEO) компанії стала Кристина Ковтун.
Мережа налічує близько 80 магазинів, що працюють у десятках населених пунктів України
Удари РФ по складам
Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.
За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.
Лише за останні тижні пошкоджень зазнали такі підприємства:
- кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
- мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
- мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
- мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій;
- склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.