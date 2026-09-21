Россия ударила по одному из складов известной сети супермаркетов: какие последствия

В воскресенье, 20 сентября, в результате российской атаки один из складов украинской сети супермаркетов "ЭКО Маркет" получил повреждения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

Там отметили, что никто из работников не пострадал. Несмотря на повреждения складских помещений супермаркеты сети продолжают работу.

Добавляется, что будут обеспечены поставки и делается все возможное, чтобы посетители могли приобрести привычные продукты в магазинах:

"Работаем в чрезвычайном режиме и прикладываем все усилия, чтобы необходимые товары оставались на полках", - подчеркнули в компании.

Накануне руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко отметил, что в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений, возник пожар.

Об "ЭКО Маркете"

"ЭКО Маркет" - это всеукраинская сеть продуктовых супермаркетов, позиционирующая себя как "экономный супермаркет". Сеть специализируется на розничной торговле продуктами питания, бытовой химией и товарами первой необходимости. Она входит в состав известной украинской группы компаний "Баядера". Конечными бенефициарами являются Святослав Нечитайло и Наталья Бондарева. С июня 2026 года генеральным директором (CEO) компании стала Кристина Ковтун.

Сеть насчитывает около 80 магазинов, работающих в десятках населенных пунктов Украины

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно наносит удары по складам и продовольственной логистике Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние недели повреждения получили следующие предприятия :