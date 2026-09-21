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Россия ударила по одному из складов известной сети супермаркетов: какие последствия
В воскресенье, 20 сентября, в результате российской атаки один из складов украинской сети супермаркетов "ЭКО Маркет" получил повреждения.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.
Там отметили, что никто из работников не пострадал. Несмотря на повреждения складских помещений супермаркеты сети продолжают работу.
Добавляется, что будут обеспечены поставки и делается все возможное, чтобы посетители могли приобрести привычные продукты в магазинах:
"Работаем в чрезвычайном режиме и прикладываем все усилия, чтобы необходимые товары оставались на полках", - подчеркнули в компании.
Накануне руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко отметил, что в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений, возник пожар.
Об "ЭКО Маркете"
"ЭКО Маркет" - это всеукраинская сеть продуктовых супермаркетов, позиционирующая себя как "экономный супермаркет". Сеть специализируется на розничной торговле продуктами питания, бытовой химией и товарами первой необходимости. Она входит в состав известной украинской группы компаний "Баядера". Конечными бенефициарами являются Святослав Нечитайло и Наталья Бондарева. С июня 2026 года генеральным директором (CEO) компании стала Кристина Ковтун.
Сеть насчитывает около 80 магазинов, работающих в десятках населенных пунктов Украины
Удары РФ по складам
Россия с августа 2026 года целенаправленно наносит удары по складам и продовольственной логистике Украины.
По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.
Только за последние недели повреждения получили следующие предприятия :
- кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
- сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
- сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический склад сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать лишь несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
- сеть магазинов "Коло" – получил повреждения логистический склад сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;
- склад сети Varus – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.