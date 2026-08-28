Уничтожено 90% складов: грозит ли Украине дефицит продуктов

В Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Есть ли угроза остаться без продуктов

Российские обстрелы продолжаются фактически ежесуточно.

"Все что есть уже уничтожено. 90% уничтожено. Но вместе с тем это не означает, что украинцы остались без продуктов питания", - сказал Высоцкий, говоря о местах хранения продовольствия.

Он подчеркнул, что угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

"Угроза доступности к базовым продуктам нет. Но абсолютное большинство современных мест хранения уже уничтожено", - отметил министр.

Продукты будут поставлять "из колес"

Из-за утраты складской инфраструктуры компании вынуждены искать альтернативные способы обеспечения магазинов. Одним из основных решений становится поставка продуктов непосредственно из производства в торговые точки, отметил Высоцкий.

Такая логистика значительно дороже, сложнее и длиннее, подчеркнул министр.

Однако системной и долгосрочной альтернативы ему пока нет.

Релокация мест хранения продовольствия есть, но, по словам Высоцкого, уже фиксируются туда прилеты.

Россия в третий раз за август атаковала логистику "Форы". В настоящее время команда "Форы" работает над перестройкой логистики и обеспечением магазинов необходимыми товарами.

Несмотря на повреждения крупных логистических объектов, масштабный дефицит продовольствия в Украине и Киеве не ожидается. Впрочем, эксперты не прогнозируют резкого повышения цен на продукты, кроме некоторых категорий.

Кроме того, массированные удары по логистическим гигантам заставляют ритейл кардинально изменять правила игры. Эра мега-складов заканчивается: эксперты рассказали, почему бизнес переходит на мелкие хабы и откуда возьмется неизбежный дефицит коммерческих автомобилей уже этой осенью.