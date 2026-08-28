Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,54

--0,03

EUR

51,86

--0,15

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,15

51,94

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Агро
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Уничтожено 90% складов: грозит ли Украине дефицит продуктов

Тарас Высоцкий
В Украине уничтожено 90% продовольственных складов/Фото: Facebook Тараса Высоцкого

В Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Есть ли угроза остаться без продуктов

Российские обстрелы продолжаются фактически ежесуточно.

"Все что есть уже уничтожено. 90% уничтожено. Но вместе с тем это не означает, что украинцы остались без продуктов питания", - сказал Высоцкий, говоря о местах хранения продовольствия.

Он подчеркнул, что угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

"Угроза доступности к базовым продуктам нет. Но абсолютное большинство современных мест хранения уже уничтожено", - отметил министр.

Продукты будут поставлять "из колес"

Из-за утраты складской инфраструктуры компании вынуждены искать альтернативные способы обеспечения магазинов. Одним из основных решений становится поставка продуктов непосредственно из производства в торговые точки, отметил Высоцкий.

Такая логистика значительно дороже, сложнее и длиннее, подчеркнул министр.

Однако системной и долгосрочной альтернативы ему пока нет.

Релокация мест хранения продовольствия есть, но, по словам Высоцкого, уже фиксируются туда прилеты.

Россия в третий раз за август атаковала логистику "Форы". В настоящее время команда "Форы" работает над перестройкой логистики и обеспечением магазинов необходимыми товарами.

Несмотря на повреждения крупных логистических объектов, масштабный дефицит продовольствия в Украине и Киеве не ожидается. Впрочем, эксперты не прогнозируют резкого повышения цен на продукты, кроме некоторых категорий.

Кроме того, массированные удары по логистическим гигантам заставляют ритейл кардинально изменять правила игры. Эра мега-складов заканчивается: эксперты рассказали, почему бизнес переходит на мелкие хабы и откуда возьмется неизбежный дефицит коммерческих автомобилей уже этой осенью.

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности