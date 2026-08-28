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Уничтожено 90% складов: грозит ли Украине дефицит продуктов
В Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.
Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.
Есть ли угроза остаться без продуктов
Российские обстрелы продолжаются фактически ежесуточно.
"Все что есть уже уничтожено. 90% уничтожено. Но вместе с тем это не означает, что украинцы остались без продуктов питания", - сказал Высоцкий, говоря о местах хранения продовольствия.
Он подчеркнул, что угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.
"Угроза доступности к базовым продуктам нет. Но абсолютное большинство современных мест хранения уже уничтожено", - отметил министр.
Продукты будут поставлять "из колес"
Из-за утраты складской инфраструктуры компании вынуждены искать альтернативные способы обеспечения магазинов. Одним из основных решений становится поставка продуктов непосредственно из производства в торговые точки, отметил Высоцкий.
Такая логистика значительно дороже, сложнее и длиннее, подчеркнул министр.
Однако системной и долгосрочной альтернативы ему пока нет.
Релокация мест хранения продовольствия есть, но, по словам Высоцкого, уже фиксируются туда прилеты.
Россия в третий раз за август атаковала логистику "Форы". В настоящее время команда "Форы" работает над перестройкой логистики и обеспечением магазинов необходимыми товарами.
Несмотря на повреждения крупных логистических объектов, масштабный дефицит продовольствия в Украине и Киеве не ожидается. Впрочем, эксперты не прогнозируют резкого повышения цен на продукты, кроме некоторых категорий.
Кроме того, массированные удары по логистическим гигантам заставляют ритейл кардинально изменять правила игры. Эра мега-складов заканчивается: эксперты рассказали, почему бизнес переходит на мелкие хабы и откуда возьмется неизбежный дефицит коммерческих автомобилей уже этой осенью.