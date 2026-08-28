Почти 3 млрд грн экологического налога поступило в бюджет за семь месяцев года: кто заплатил больше всего

За январь – июль 2026 года 32,5 тыс. плательщиков уплатили в бюджет почти 3 млрд грн экологического налога. Это на 18,9 млн грн (или на 0,6%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Регионы-лидеры по объемам поступлений

Наибольшие суммы экологического налога обеспечили плательщики таких регионов:

Киев - 619,8 млн грн;

Днепропетровская область - 579,4 млн грн;

Ивано-Франковская область - 308,0 млн грн;

Запорожская область - 206,4 млн грн.

Кто платит эконалог и куда направляют средства

Экологический налог является источником финансирования государственных и местных природоохранных мероприятий, направленных на восстановление природных ресурсов и повышение уровня экологической безопасности.

Плательщиками налога являются субъекты хозяйствования, осуществляющие:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;

сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;

размещение отходов;

образование и временное хранение радиоактивных отходов

Напомним, ранее сообщалось, что экологический налог пополнил бюджет более чем на 1,5 млрд грн. Тогда поступления выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.