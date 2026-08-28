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Почти 3 млрд грн экологического налога поступило в бюджет за семь месяцев года: кто заплатил больше всего
За январь – июль 2026 года 32,5 тыс. плательщиков уплатили в бюджет почти 3 млрд грн экологического налога. Это на 18,9 млн грн (или на 0,6%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.
Регионы-лидеры по объемам поступлений
Наибольшие суммы экологического налога обеспечили плательщики таких регионов:
- Киев - 619,8 млн грн;
- Днепропетровская область - 579,4 млн грн;
- Ивано-Франковская область - 308,0 млн грн;
- Запорожская область - 206,4 млн грн.
Кто платит эконалог и куда направляют средства
Экологический налог является источником финансирования государственных и местных природоохранных мероприятий, направленных на восстановление природных ресурсов и повышение уровня экологической безопасности.
Плательщиками налога являются субъекты хозяйствования, осуществляющие:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
- сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;
- размещение отходов;
- образование и временное хранение радиоактивных отходов
Напомним, ранее сообщалось, что экологический налог пополнил бюджет более чем на 1,5 млрд грн. Тогда поступления выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.