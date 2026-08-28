Долг "Ростелекома" достиг $8,1 млрд на фоне рекордных расходов на системы слежения

Чистый долг российского государственного телеком-оператора "Ростелеком" по итогам первого полугодия 2026 достиг $8,13 млрд (731,56 млрд рублей). Рост долговой перегрузки происходит на фоне роста издержек компании на технические средства наблюдения и контроль за юзерами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные СЗРУ.

Несмотря на накопившиеся долги и убытки, оператор продолжает закупать оборудование и софт для расширения инфраструктуры сбора данных абонентов.

Доступ к домашним сетям и видеонаблюдение на выборах

Компания реализует ряд технических проектов для мониторинга пользователей:

Контроль роутеров: "Ростелеком" подал заявку на регистрацию программы "Леший коннект", предназначенной для удаленного управления настройками домашних Wi-Fi сетей, сбора данных и отслеживания активности пользователей;

Камеры на участках: до выборов в сентябре 2026 г. только в Алтайском крае компания установит 860 комплексов наблюдения с тысячами IP-камер для фиксации событий на избирательных участках.

Финансовые показатели и внутренние расследования

Расходы оператора на обслуживание и развитие инфраструктуры существенно выросли:

операционные расходы "Ростелекома" за первое полугодие увеличились на 11% - до почти $4 млрд (359,8 млрд рублей) из-за подорожания материалов, ремонта и технического обслуживания сетей;

Для покрытия дефицита средств и рефинансирования обязательств компания продолжает привлекать кредитные ресурсы и размещать облигации на сотни миллионов долларов (десятки миллиардов рублей).

Кроме того, на финансовое состояние структуры оказывают влияние внутренние коррупционные схемы. В конце июля в Кирове во время получения взятки задержан руководитель местного филиала компании в рамках дела о хищении бюджетных средств при строительстве линий связи.

Напомним, ранее сообщалось, что финансовой разведке РФ откроют доступ ко всем денежным переводам россиян. С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит прямой доступ к сведениям об операциях граждан через Систему быстрых платежей, карты "Мир" и единый QR-код.