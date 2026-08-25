Финансовой разведке РФ откроют доступ ко всем денежным переводам россиян

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (РосФинмониторинг) с 1 сентября 2026 года получит прямой доступ к сведениям о денежных операциях граждан через Систему быстрых платежей (СБП), карты "Мир" и единый QR-код.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Информацию спецслужбы будет передавать Национальная система платежных карт (НСПК) через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Объем, состав и сроки предоставления данных стороны определят в отдельном соглашении, которое должно согласовать Центробанк РФ.

Соответствующий закон в декабре 2025 подписал Владимир Путин по инициативе правительства. Ранее ведомство должно было посылать индивидуальные запросы в конкретные банки, а прямое подключение к базам НСПК должно упростить и ускорить контроль трансакций. При этом самой НСПК запрещено сообщать о факте передачи данных Росфинмониторингу.

Ужесточение контроля за счетами и критерии блокировок

В рамках изменений в законодательство по противодействию отмыванию средств Росфинмониторинг уже вправе блокировать операции клиентов банков, подозреваемых в легализации незаконных доходов или финансировании экстремизма.

Параллельно Центробанк РФ определил для банков перечень признаков подозрительных операций, которые должны автоматически блокироваться:

перевод в нетипичное для клиента время суток или на нехарактерную сумму;

операция по новому или подозрительному устройству;

наличие получателя в базах данных участников мошеннических схем;

смена номера телефона в онлайн-банке или на портале "Держуслуги" непосредственно перед платежом;

перевод средств новому адресату (которому не присылали деньги последние полгода) после предварительного пополнения собственного счета на сумму от 200 тыс. рублей.

Напомним, россияне массово выводят средства в кэш. Крупнейшие банки РФ потеряли рекордные 2,4 трлн. рублей. В 2026 году банковская система России столкнулась с самым большим с начала полномасштабной войны оттоком наличных денег.