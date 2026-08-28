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Поврежденное войной жилье хотят разрешить приватизировать: как это откроет путь к компенсациям

поврежденный дом
В Украине разрешат приватизировать поврежденное или уничтоженное жилье / ГСЧС Украины

Жители неприватизированного государственного и коммунального жилья, поврежденного из-за войны войны, смогут оформить его в собственность и получить денежную компенсацию. Кабмин поддержал соответствующий законопроект от Минрегиона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба министерства.

Для этого предлагается внести изменения в Закон «О приватизации государственного жилищного фонда» и уточнить перечень не подлежащего приватизации жилья. Соответствующий законопроект передадут на рассмотрение Верховной Рады.

"Сейчас закон не регулирует вопрос приватизации квартир и домов, которые из-за повреждения или разрушения стали аварийными. Люди, живущие в неприватизированном жилье, являются только нанимателями. Поэтому, если такое жилье повреждено или уничтожено, они не могут получить компенсацию как собственники", - отметил министр по делам общин, территорий и внутренней перемещении.

Зачем это нужно

По действующим правилам компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье могут получить собственники, чье право зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Жители неприватизированного жилья такого права, как собственники, не имеют. Предложенные изменения должны позволить приватизировать квартиру или дом, даже если из-за боевых действий жилье стало аварийным.

После оформления права собственности люди смогут обращаться за компенсацией за уничтоженное жилье или денежными средствами на его восстановление.

Ранее сообщалось, что в Украине уже зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии, из которых почти 300 тысяч - жилые дома. В то же время часть граждан может столкнуться с трудностями при оформлении компенсации по программе "Восстановление" из-за неурегулированных документов на недвижимость.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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