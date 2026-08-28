Пошкоджене війною житло хочуть дозволити приватизувати: як це відкриє шлях до компенсацій

Мешканці неприватизованого державного та комунального житла, пошкодженого через війну, зможуть оформити його у власність та отримати грошову компенсацію. Кабмін підтримав відповідний законопроєкт від Мінрегіону.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба міністерства.

Для цього пропонується внести зміни до Закону «Про приватизацію державного житлового фонду» та уточнити перелік житла, яке не підлягає приватизації. Відповідний законопроєкт передадуть на розгляд Верховної Ради.

"Зараз закон не врегульовує питання приватизації квартир і будинків, які через пошкодження або руйнування стали аварійними. Люди, які живуть у неприватизованому житлі, є лише наймачами. Тому, якщо таке житло пошкоджене або знищене, вони не можуть отримати компенсацію як власники", — зазначив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

Навіщо це потрібно

За чинними правилами компенсацію за знищене або пошкоджене житло можуть отримати власники, чиє право зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Мешканці неприватизованого житла такого права як власники не мають. Запропоновані зміни мають дозволити їм приватизувати квартиру або будинок, навіть якщо через бойові дії житло стало аварійним.

Після оформлення права власності люди зможуть звертатися за компенсацією за знищене житло або коштами на його відновлення.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже зафіксовано понад 342 тисячі об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії, з яких майже 300 тисяч — житлові будинки. Водночас частина громадян може зіткнутися з труднощами при оформленні компенсації за програмою “єВідновлення” через неврегульовані документи на нерухомість.