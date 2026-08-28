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Майже 3 млрд грн екологічного податку надійшло до бюджету за сім місяців року: хто сплатив найбільше

Гривні
Майже 3 млрд грн екологічного податку надійшло до бюджету за сім місяців року / Depositphotos

Упродовж січня – липня 2026 року 32,5 тис. платників сплатили до бюджету майже 3 млрд грн екологічного податку. Це на 18,9 млн грн (або на 0,6%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Регіони-лідери за обсягами надходжень

Найбільші суми екологічного податку забезпечили платники таких регіонів:

  • Київ — 619,8 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 579,4 млн грн;
  • Івано-Франківська область — 308,0 млн грн;
  • Запорізька область — 206,4 млн грн.

Хто сплачує екоподаток та куди спрямовують кошти

Екологічний податок є джерелом фінансування державних і місцевих природоохоронних заходів, спрямованих на відновлення природних ресурсів та підвищення рівня екологічної безпеки.

Платниками податку є суб'єкти господарювання, які здійснюють:

  • викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
  • скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти;
  • розміщення відходів;
  • утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екологічний податок поповнив бюджет на понад 1,5 млрд грн. Тоді надходження зросли на 6,8% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Автор:
Максим Кольц

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