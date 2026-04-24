Екологічний податок поповнив бюджет на 1,5 млрд грн: які регіони сплатили найбільше

Українські підприємства спрямували до зведеного бюджету понад 1,5 млрд грн екологічного податку. Цьогорічні надходження зросли на 6,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

До переліку регіонів-лідерів зі сплати податку увійшли:

Київ (325,2 млн грн);

Дніпропетровська область (295,8 млн грн);

Івано-Франківська область (153,3 млн грн);

Запорізька область (107,9 млн грн).

У ДПС нагадали, що платниками екологічного податку є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, чия діяльність передбачає:

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

розміщення відходів;

утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів.

Податкова декларація подається щоквартально протягом 40 календарних днів після завершення звітного періоду. Граничний термін подання звітності за I квартал 2026 року — 11 травня 2026 року. Сплата податкових зобов'язань здійснюється протягом 10 календарних днів після завершення цього строку.

Порядок подання декларації залежить від виду впливу на довкілля:

за викиди, скиди та розміщення відходів звітність подається за місцем розташування стаціонарних джерел забруднення або місць розміщення відходів;

за утворення та зберігання радіоактивних відходів декларація подається за місцем перебування платника на податковому обліку.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року загальна сума надходжень до місцевих бюджетів склала 132,8 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник збільшився на 15 %.