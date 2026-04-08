Місцеві бюджети за перший квартал отримали понад 132 млрд грн податків і зборів

У першому кварталі 2026 року загальна сума надходжень до місцевих бюджетів склала 132,8 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник збільшився на 15 %.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України.

Структура основних доходів

Основними джерелами наповнення бюджетів громад стали наступні платежі:

податок на доходи фізичних осіб — 76 млрд грн (зростання на 18,8 %);

єдиний податок — 21,8 млрд грн (зростання на 10,4 %);

майнові податки — 14,6 млрд грн (зростання на 13,4 %);

податок на прибуток підприємств — 11,8 млрд грн (зростання на 3,6 %);

екологічний податок — майже 400 млн грн (зростання на 4,8 %).

Динаміка окремих зборів

Зростання доходів зафіксовано також за такими напрямами:

туристичний збір — 82,2 млн грн (зростання на 23,6 %);

рентна плата за користування надрами — 250,6 млн грн (зростання на 23,4 %);

збір за місця для паркування — 56,2 млн грн (зростання на 17,5 %).



Отримані кошти спрямовуються на функціонування закладів освіти та медицини, реалізацію соціальних програм, а також на відновлення інфраструктури, яка зазнала пошкоджень через воєнні дії. Для підвищення рівня зборів проводиться спрощення процедур адміністрування та розвиток цифрових сервісів для взаємодії з платниками.

Нагадаємо, За січень–лютий 2026 року до місцевих бюджетів надійшло понад 85 млрд гривень податків, що на 13,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.