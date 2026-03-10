Місцеві бюджети України за два місяці отримали понад 85 млрд грн податків

За січень–лютий 2026 року до місцевих бюджетів надійшло понад 85 млрд гривень податків, що на 13,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДПС.

Найбільшу частку наповнення місцевих бюджетів забезпечили:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 48,9 млрд грн (+17,9%);

єдиний податок — 18,4 млрд грн (+10,6%);

податок на майно — 9,8 млрд грн (+12,6%);

рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення — 1,1 млрд грн (+26,1%);

екологічний податок — 384,5 млн грн (+2,9%);

туристичний збір — 72,5 млн грн (+25%);

збір за місця для паркування транспорту — 38,1 млн грн.

"Для ДПС вкрай важливо сприяти стабільності надходжень фінансового ресурсу для держави і громад попри війну. Тому ми активно працюємо за низкою ключових напрямів. Зокрема, розвиваємо сервіси для спрощення роботи бізнесу, удосконалюємо аналітику та ризик-орієнтований підхід, поглиблюємо консультаційну складову, — зазначила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

Вона додала, що ДПС активно працює над спрощенням роботи бізнесу, удосконаленням аналітики та ризик-орієнтованим підходом, а також розширенням консультаційної підтримки для платників податків.

Зауважимо, попри виклики війни та енергетичні труднощі, надходження до місцевих скарбниць у січні 2026 року зросли на 14,2%: громади отримали понад 40,5 млрд грн, що на 5 млрд грн більше за показники минулого року.