Попри війну та блекаути: місцеві бюджети у січні отримали понад 40,5 млрд грн з податків

План-графік коригуватиметься двічі на рік / Depositphotos

Попри виклики війни та енергетичні труднощі, надходження до місцевих скарбниць у січні 2026 року зросли на 14,2%: громади отримали понад 40,5 млрд грн, що на 5 млрд грн більше за показники минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

За її даними, основну частку надходжень – майже 60 % – стабільно формує податок на доходи фізичних осіб.

Загальна сума сплаченого ПДФО склала 23,2 млрд грн, що на 17,2 % більше, ніж торік.

Ці кошти залишаються головним ресурсом для соціальних ініціатив та відновлення пошкодженої інфраструктури безпосередньо на місцях.

Хто ще наповнив бюджети громад

Крім податку на доходи, значні надходження забезпечили й інші напрями:

  • Єдиний податок: підприємці сплатили 9,2 млрд грн (ріст на 7,4%).
  • Податок на майно: надходження склали 5,1 млрд грн, що на 15,7% перевищує минулорічні показники.
  • Екологічний податок: продемонстрував найвищу динаміку росту — на 39,5% (до 28,1 млн грн).
  • Туристичний збір: приніс 28,4 млн грн (+14,3%).
  • Паркувальний збір: забезпечив 17 млн грн (+11,5%).

Зауважимо, у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн (91,8 % плану) податків та зборів, які контролює Державна податкова служби України. Початок нового року виявився вкрай непростим через відсутність світла, тепла та постійні обстріли ворога.

Автор:
Тетяна Бесараб