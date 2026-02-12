Несмотря на войну и блекауты: местные бюджеты в январе получили более 40,5 млрд грн

Несмотря на вызовы войны и энергетические трудности, поступления в местные сокровищницы в январе 2026 года выросли на 14,2%: общины получили более 40,5 млрд грн, что на 5 млрд грн больше показателей прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

По ее данным, основную долю поступлений – почти 60% – стабильно формирует налог на доходы физических лиц.

Общая сумма уплаченного НДФЛ составила 23,2 млрд грн, что на 17,2% больше, чем в прошлом.

Эти средства остаются главным ресурсом для социальных инициатив и восстановления поврежденной инфраструктуры непосредственно на местах.

Кто еще наполнил бюджеты общин

Помимо налога на доходы, значительные поступления обеспечили и другие направления:

Единый налог: предприниматели уплатили 9,2 млрд грн (рост на 7,4%).

предприниматели уплатили 9,2 млрд грн (рост на 7,4%). Налог на имущество: поступления составили 5,1 млрд грн, что на 15,7% превышает прошлогодние показатели.

поступления составили 5,1 млрд грн, что на 15,7% превышает прошлогодние показатели. Экологический налог: продемонстрировал высокую динамику роста — на 39,5% (до 28,1 млн грн).

продемонстрировал высокую динамику роста — на 39,5% (до 28,1 млн грн). Туристический сбор: принес 28,4 млн грн (+14,3%).

принес 28,4 млн грн (+14,3%). Парковочный сбор: обеспечил 17 млн грн (+11,5%).

Заметим, в январе 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 79,4 млрд грн (91,8% плана) налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой Украины. Начало нового года оказалось крайне непростым из-за отсутствия света, тепла и постоянных обстрелов врага.