Доходы местных бюджетов в 2025 году выросли до 514 млрд грн

В 2025 году в общий фонд местных бюджетов Украины поступило 514 млрд грн, что на 63 млрд грн больше, чем в 2024 году. Таким образом, прирост доходов в годовом исчислении составил 14%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Основными источниками наполнения общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) оставались налоговые поступления. Наибольшую долю обеспечил налог на доходы физических лиц – 300,3 млрд грн.

Также существенными были поступления от единого налога (76,4 млрд. грн.), платы за землю (45,3 млрд. грн.), акцизного налога (37,1 млрд. грн.), налога на прибыль предприятий частного сектора (20,4 млрд. грн.) и налога на недвижимое имущество (12,7 млрд. грн.).

Самые высокие темпы роста доходов общего фонда по сравнению с 2024 годом зафиксированы в Киевской области (+22,8%), Волынской (+22,2%) и Закарпатской (+21,0%). Увеличение поступлений в этих регионах, в частности, связано с перемещением внутренне перемещенных лиц и бизнеса с территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, а также временно оккупированных регионов.

Самые низкие показатели доходов зафиксированы в областях, где ведутся активные боевые действия или которые были или остаются временно оккупированными РФ, в частности в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Рост доходов местных бюджетов в 2025 году стал возможным благодаря быстрой адаптации предприятий, органов государственной власти и органов местного самоуправления к условиям военного положения. Это позволяет общинам и дальше финансировать первоочередные потребности на местном уровне.

Кроме того, в 2025 году Министерство финансов Украины обеспечило перечисление из государственного бюджета 195,4 млрд грн межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов.

В целом, 2025 год стал годом финансового укрепления для украинских городов и сел. По официальным данным, местные бюджеты получили более 491 млрд. грн. налоговых поступлений. Это на 13,4% больше, чем в прошлом году, что является значительным показателем экономической адаптации страны.