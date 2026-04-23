В Украине расширили программу помощи для переселенцев: увеличены выплаты и круг получателей

гривны
Государство расширило программу выплат для переселенцев / Depositphotos

В Украине расширили программу помощи для внутренне перемещенных лиц, сделав ее более адресной и доступной. Изменения предполагают увеличение срока выплат, расширение круга получателей и упрощение процедур оформления поддержки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Мицифры.

В частности, обновления программы предусматривают:

  • увеличение срока выплат для наиболее уязвимых категорий переселенцев с 24 до 30 месяцев;
  • назначение пособия для детей ВПЛ независимо от дохода родителей;
  • возможность повторного рассмотрения дел для лиц, которым выплаты были прекращены из-за превышения дохода.

Также установлено, что в 2026 году максимальный доход на человека для получения помощи составляет 10 380 грн.

Отдельно отмечается, что граждане, желающие пересмотреть право на выплаты, должны подать соответствующее заявление до 1 мая. В этом случае выплаты могут быть начислены за предыдущие периоды, начиная с начала года.

Оформить помощь можно онлайн:

  • через приложение "Дія" при оформлении статуса ВПЛ;
  • через портал Пенсионного фонда Украины для тех, кто уже имеет статус переселенца.

Правительство отмечает, что обновленная программа направлена на своевременную и более целевую поддержку граждан, нуждающихся в этом.

Добавим, правительство приняло постановление, которое упрощает механизм получения компенсации за ремонты поврежденного жилья в рамках программы "єВідновлення". Теперь подать заявление сможет один из совладельцев, а отсутствие согласия других больше не будет блокировать выплату средств.

Автор:
Ольга Опенько